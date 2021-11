Không quy định có BHYT mới được nhận hỗ trợ

Ông Phạm Anh Tú là lao động tự do ở Hà Nội, bị mất việc do giãn cách xã hội. Ông có nộp giấy đề nghị hỗ trợ gửi ra phường nhưng bị trả lại với lý do không có BHYT nên không được nhận gói hỗ trợ an sinh. Ông Tú hỏi như vậy có đúng không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội quy định đối tượng, điều kiện hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) như sau:

“1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

a) Đối tượng: Hỗ trợ người lao động (theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm) làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố; người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền trừ trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

b) Điều kiện hỗ trợ: Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Cư trú hợp pháp;

- Bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021”.

Để biết thêm thông tin chi tiết ông có thể gọi thể gọi tới Tổng đài điện thoại 1022 - bấm phím số 5 (chọn nhánh 5) để được giải đáp, hướng dẫn.

(Theo Chinhphu.vn)