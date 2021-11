Sự cần thiết phải ban hành Luật Cảnh sát cơ động

Xây dựng Luật Cảnh sát cơ động được xác định là cần thiết, nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cần xác định rõ Cảnh sát cơ động là lực lượng “nòng cốt”, “chuyên trách” hay “đặc thù”, một mặt cần bảo đảm phản ánh đúng vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong Công an Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động tham gia góp ý về Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Tạo cho rằng: về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân là nòng cốt” và xác định “Xây dựng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”, chính vì vậy Dự thảo luật cần xác định rõ Cảnh sát cơ động là lực lượng “nòng cốt”, “chuyên trách” hay “đặc thù”, một mặt bảo đảm phản ánh đúng vị trí, chức năng của Cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong Công an Nhân dân, mặt khác, không chồng chéo với nhiệm vụ của các lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an). Về quyền hạn của Cảnh sát cơ động tại khoản 3 Điều 11: Quản lý thiết bị bay không người lái thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, vì vậy, nếu quy định thì cần cân nhắc cho phù hợp với các quy định của Luật Quốc phòng và các nghị định hướng dẫn có liên quan. Về trách nhiệm của HĐND, UBND các cấp tại Điều 29: Đề nghị bỏ quy định HĐND “bố trí quỹ đất”, bởi lẽ, đất an ninh - quốc phòng do Chính phủ quản lý và quy hoạch sử dụng đất, không thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương. HĐND chỉ hỗ trợ ngân sách có liên quan đến phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Thượng tá Trương Minh Đương - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng: Sau 7 năm triển khai thực hiện pháp lệnh, lực lượng cảnh sát cơ động đã được đầu tư, xây dựng và trưởng thành, phát huy được vai trò nòng cốt, áp dụng biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là triển khai các phương án tác chiến, trấn áp kịp thời mọi hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự, bạo loạn vũ trang, khủng bố, biểu tình bất hợp pháp… Tuy nhiên, đó mới chỉ là dừng lại ở pháp lệnh, vì vậy trước sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đã đặt ra các yêu cầu mới cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, ban hành Luật Cảnh sát cơ động cho phù hợp thực tiễn cuộc sống hiện nay. Theo đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Tại khoản 9, Điều 10 quy định về nhiệm vụ phối hợp của lực lượng cảnh sát cơ động “Phối hợp với các lực lượng có liên quan thực hiện nhiệm vụ: đấu tranh chuyên án có tính chất phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia…”; vì vậy đề nghị Ban soạn thảo Luật của Quốc hội điều chỉnh thành “Đấu tranh các chuyên án, vụ án và giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia và các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường...” cho đảm bảo bao quát rộng hơn.

Việc xây dựng và ban hành Luật Cảnh sát cơ động trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết và được cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động toàn quốc, dư luận xã hội, Nhân dân đặc biệt quan tâm. Các ý kiến góp ý của ĐBQH khóa XV, trong đó có các ĐBQH Lâm Đồng trên cơ sở góp ý của Nhân dân sẽ góp phần củng cố, điều chỉnh hướng đến xây dựng Luật Cảnh sát cơ động đảm bảo tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về việc luật hóa các quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân; thống nhất với quy định của các luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động.

Có thể nói, với tính chất đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phức tạp trong tình hình mới đặt ra yêu cầu phải xây dựng các quy định ở tầm luật để điều chỉnh về hoạt động, tổ chức, trang bị, chế độ, chính sách đối với Cảnh sát cơ động.

NGUYỆT THU