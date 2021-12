Bắt 2 vợ chồng trốn lệnh truy nã vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(LĐ online) - Đối tượng Nguyễn Thị Đao (31 tuổi, trú tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đang bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ, chuẩn bị bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam di lý về để điều tra làm rõ hành vi cùng chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Đao làm việc với Công an Phường 2, TP Đà Lạt

Trước đó, vào chiều 29/12, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an phường 2, TP Đà Lạt kết hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt tiến hành kiểm tra tạm trú đối với Nguyễn Thị Đao đang làm nghề sơn móng tay chân tại đường Phan Đình Phùng (Phường 2, Đà Lạt). Quá trình kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Đao sử dụng căn cước công dân giả. Tiếp tục đấu tranh, Nguyễn Thị Đao khai nhận bản thân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã từ ngày 21/6/2021 vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Đao còn khai nhận chồng của mình là Hồ Viết Thương (34 tuổi, hiện đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã từ ngày 21/6 vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả 2 vợ chồng Nguyễn Thị Đao đã trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 20/11/2021 sau khi đã thực hiện vụ lừa đảo mua bán đất đai chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng của người dân. Nguyễn Thị Đao đã đến TP Đà Lạt trốn truy nã và tạm trú hơn 1 tuần thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngay sau đó, Công an TP Đà Lạt đã trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đối tượng Hồ Viết Thương đang trốn quyết định truy nã tại địa phương này. Qua xác minh, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt được đối tượng Hồ Viết Thương ngay trong đêm 29/12.

