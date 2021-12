Kết nối Zalo, bảo đảm an ninh trật tự

Bên cạnh các thùng thư tố giác tội phạm, đường dây nóng, mô hình Tiếng kẻng an ninh,... Công an huyện Đạ Tẻh còn triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Kết nối Zalo an ninh - Phòng, chống tội phạm, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” tại địa phương.

Công an xã An Nhơn thường xuyên đăng tải các thông tin tuyên truyền lên trang nhóm Zalo để người dân nắm rõ và thực hiện tốt.

Được triển khai từ tháng 9/2021, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng với mô hình “Kết nối Zalo an ninh - Phòng chống tội phạm, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” ở Đạ Tẻh đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, được các cấp chính quyền cùng quần chúng nhân dân đánh giá cao và nhiệt tình hưởng ứng.

Theo Trung tá Lê Quang Vinh - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện Đạ Tẻh thông tin: Trước tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, Công an huyện đã triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng gắn với mô hình “Kết nối Zalo an ninh - Phòng, chống tội phạm, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” nhằm bảo đảm ANTT, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh, đây sẽ là kênh thông tin hữu ích, linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu truyền tải thông tin nhanh, gọn và có hiệu quả.

Hiện mô hình được Công an huyện Đạ Tẻh triển khai ở 9/9 xã, thị trấn và 77/77 thôn, tổ dân phố, các trường học trên địa bàn huyện với 86 nhóm Zalo và hơn 2.475 thành viên tham gia. Trong đó, các nhóm Zalo được kết nối giữa Công an xã, thị trấn với người dân; tổ dân phố kết nối đến từng hộ gia đình; nhóm Zalo ở các đoàn thể, xã, thị trấn kết nối đến từng hội viên; nhóm Zalo của tuần tra nhân dân, bảo vệ dân phố, ban điều hành mô hình phong trào ở cơ sở, doanh nghiệp, nhà trường kết nối chặt chẽ với các thành viên.

Trong quá trình quản lý nhóm Zalo, các đơn vị nghiệp vụ đã tăng cường chuyển tải các nội dung, thông tin tuyên truyền về tình hình dịch COVID-19. Đội Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện đã thiết kế các Intergraphics, pano; chuyển tải hàng trăm lượt tài liệu tuyên truyền xoay quanh các hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú; khuyến cáo thói quen phòng, chống dịch; những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở... Bên cạnh các thông tin về dịch COVID-19, nhóm đã đăng tải hàng trăm lượt tài liệu, hình ảnh, video tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm cố ý gây thương tích, giết người; nguyên nhân dẫn đến cháy nổ; thông tin vệ sinh môi trường, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông,…

Đơn cử vào ngày 14/12, sau khi nhận được nguồn tin có đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản tại tạp hóa Phan Suyền thuộc thị trấn Đạ Tẻh chạy về hướng xã Mỹ Đức, nhưng các đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm rất khó để nhận diện khuôn mặt, ngay lập tức lực lượng chức năng đã thông báo lên nhóm Zalo để người dân phát hiện. Sau chưa đầy 20 phút, Công an đã nhận được 3 nguồn tin của các thành viên và bắt giữ đối tượng làm rõ vụ việc.

Là một trong những địa phương trước đây tình hình ANTT còn nhiều phức tạp, theo Đại úy Dương Trọng Giang - Trưởng Công an xã An Nhơn thông tin: Thông qua trang Zalo Công an xã, đến nay, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị; trong đó phải kể đến việc người dân có ý thức trong việc phòng, chống dịch. Kịp thời báo cho cơ quan chức năng để truy vết 2 F0, 80 F1 và 299 F2; phát hiện 1 vụ 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ 2 đối tượng trốn chốt kiểm dịch; theo dõi, quản lý tốt 3 đối tượng tha tù, 1 đối tượng án treo, 1 đối tượng cải tạo không giam giữ, 2 đối tượng giáo dục tại xã, 2 thanh thiếu niên chậm tiến, 9 đối tượng có tiền án; xác minh, làm rõ 1 vụ 2 đối tượng đánh người. Từ khi triển khai mô hình, tình hình ANTT ổn định, tội phạm không xảy ra, giảm 1 vụ so với thời gian liền kề; vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội chỉ xảy ra 2 vụ, giảm 4 vụ so với thời gian liền kề.

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, với nhiều lượt người dân tương tác, chia sẻ và tích cực hưởng ứng tham gia, từ ngày triển khai đến nay, người dân địa phương trên địa bàn toàn huyện đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 137 nguồn tin, trong đó có trên 100 tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết vụ việc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung tá Lê Quang Vinh nhấn mạnh: Qua gần 4 tháng triển khai, mô hình “Kết nối Zalo an ninh - Phòng, chống tội phạm, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” ở Đạ Tẻh đã và đang giúp lực lượng công an gần dân, sát cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn huyện. Để mô hình nói trên tiếp tục phát huy hiệu quả cao, trong thời gian tới, bên cạnh thu thập thông tin tố giác của người dân, lực lượng công an xác định, việc triển khai mô hình là nhiệm vụ trọng tâm và có kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng viết tin, bài cho lực lượng công an địa phương.

THÂN THU HIỀN