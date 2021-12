Đạ Tẻh: Bắt giữ 6 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật

(LĐ online) - Sáng 24/12, Thượng tá Nguyễn Đình Sô – Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, trong đợt ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm 2021, Công an huyện Đạ Tẻh đã bắt giữ 1 đối tượng lấy trộm thẻ nạp điện thoại, 4 đối tượng đánh bạc bằng hình thức “cào rùa” và 1 đối tượng tàng trữ chất ma túy.

Trước đó, ngày 14/12, bà Phan Thị Xuyền (56 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 5B, thị trấn Đạ Tẻh) đến Công an huyện trình báo về việc tại quầy tạp hóa của bà đã bị kẻ gian lấy trộm thẻ nạp điện thoại với giá trị hơn 10 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã tổ chức điều tra, xác minh và làm rõ Đ.T.T (11 tuổi, ngụ tại thôn Yên Hòa, xã Mỹ Đức) đã thực hiện hành vi trộm cắp nói trên. Qua đấu tranh, T. đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình, do thiếu tiền tiêu xài, nhận thấy tiệm tạp hóa do bà Xuyền làm chủ có nhiều sơ hở nên T. đã thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Rạng sáng 17/12, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đạ Tẻh phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức “cào rùa” tại nhà một người dân ở Thôn 1 (xã Quảng Trị). Các đối tượng bị bắt quả tang gồm Lê Thị Quế (46 tuổi); Nguyễn Thị Loan (28 tuổi); Phạm Thị Cúc (44 tuổi); Nguyễn Thị Lựu (32 tuổi).

Tại đây, Công an huyện đã lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 1,7 triệu đồng và 104 lá bài tú lơ khơ. Ngoài ra, các đối tượng tự giao nộp 16,02 triệu đồng mang theo trên người. Khám xét tại hiện trường, Công an huyện phát hiện, lập biên bản tạm giữ 9 triệu đồng ở dưới tủ đồ ở cạnh chiếu bạc.

Ngày 22/12, trong quá trình tuần tra tại khu vực đập tràn hồ Đạ Tẻh thuộc Thôn 6 (xã Mỹ Đức), Công an huyện phát hiện Trần Thế Công (42 tuổi, ngụ tại Thôn 2, xã Đạ Kho) có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 gói nylon nghi chứa chất ma túy. Qua đấu tranh, Công khai nhận gói nylon trên là ma tuý đá được Công mua về để sử dụng.

Hiện, Công an huyện Đạ Tẻh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 3 vụ việc nói trên.

T.T.HIỀN