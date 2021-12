Khởi tố 5 vụ án về tham nhũng, quản lý kinh tế

Trong năm 2021, các cơ quan pháp luật tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 5 vụ án hình sự về tham nhũng, quản lý kinh tế, chức vụ với 13 bị can.

Trong đó, 3 vụ, 5 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 2 vụ, 2 bị can về tội “Tham ô tài sản”, bổ sung 4 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và 2 bị can về tội “Đưa - nhận hối lộ”. Kết quả xử lý thu hồi hơn 3 tỷ đồng giá trị tài sản thiệt hại.

Cùng thời gian trên, lực lượng công an đã phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh kiểm tra, phát hiện, xử lý nhanh các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; xác lập các chuyên án đấu tranh với tội phạm về quản lý, bảo vệ rừng. Qua đó, khởi tố 57 vụ, 100 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; xử phạt hành chính 406 trường hợp vi phạm với hơn 1,5 tỷ đồng.

MẠC KHẢI