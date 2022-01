Bảo Lâm: Bắt khẩn cấp đối tượng cướp điện thoại trên tay cháu bé 8 tuổi

(LĐ online) - Chiều 10/1, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Tuấn (40 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nguyễn Minh Tuấn bị bắt giữ sau khi cướp điện thoại của cháu bé 8 tuổi

Thông tin từ cơ quan công an, vào trưa 8/1/2022, Đội Hình sự Công an huyện Bảo Lâm tiếp nhận tin báo từ anh Võ Thành Trung (ngụ tại Thôn 15, xã Lộc Thành) về việc con trai mình tên C. (8 tuổi) đang ngồi trước sân nhà xem điện thoại thì bị 1 đối tượng đi xe máy vào tiếp cận rồi giật điện thoại tẩu thoát. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bảo Lâm và Công an xã Lộc Thành đã có mặt triển khai các biện pháp truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 8/1, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình Sự Công an huyện Bảo Lâm đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp là Nguyễn Minh Tuấn. Ngay sau đó, Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Tuấn để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, Công an huyện Bảo Lâm đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Tuấn để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG