Bảo Lộc: Bắt khẩn cấp đối tượng đột nhập khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trộm cắp tài sản

(LĐ online) - Bản thân mang nhiều tiền án, Hà vẫn đột nhập vào Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện II Lâm Đồng trộm cắp tài sản của các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Đặng Việt Hà bị bắt giữ sau khi đột nhập vào Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 trộm cắp tài sản và số tang vật công an thu giữ

Chiều 14/3, Công an phường B’Lao (TP Bảo Lộc) cho biết, đang hoàn tất hồ sở để chuyển đối tượng Đặng Việt Hà (47 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) tới cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” theo thẩm quyền.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 11/3, Công an phường B’Lao (TP Bảo Lộc) tiếp nhận tin báo từ Bênh viện II Lâm Đồng về việc có 5 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại bệnh viện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 5 điện thoại di động. Công an phường B’Lao nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin vụ việc để điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều 11/3, Công an phường B’Lao đã tiến hành triệu tập Đặng Việt Hà lên cơ quan công an làm việc để phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh, Hà thừa nhận mình là người đã đột nhập vào Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện II Lâm Đồng lấy trộm 5 chiếc điện nói trên. Sau đó, Công an phường B’Lao đã thu hồi 5 điện thoại đi động và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Việt Hà.

Theo cơ quan công an, Hà là đối tượng có 3 tiền án và 1 tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản” và hành vi sử dụng chất ma túy. Hà cũng là người nghiện ma túy nặng và thuộc diện quả lý của cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy đinh của pháp luật.

