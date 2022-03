Bảo Lộc: Phạt 15 triệu đồng chủ cửa hàng bán xăng cầm chừng

(LĐ online) - Chiều 2/3, Đội Quản lý Thị trường số 3 (thuộc Cục Quản lý Thị trường Lâm Đồng) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cửa hàng xăng dầu Đức Long Bảo Lộc (thuộc Công ty TNHH Dầu khí Hà Thành, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc).

Cơ quan chức năng làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với cửa hàng xăng dầu Đức Long Bảo Lộc.

Đội Quản lý thị trường số 3 đã xử phạt 15 triệu đồng đối với chủ cửa hàng xăng dầu Đức Long Bảo Lộc về hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Hành vi này đã vi phạm điểm c, Khoản 4, Điều 35 Nghị định 99/2020 của Chính phủ quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin, vào khoảng 13 giờ ngày 1/3, nhiều người dân phản ánh khi vào của hàng xăng dầu Đức Long Bảo Lộc đổ xăng thì nhân viên cửa hàng chỉ bán 30 ngàn đồng/xe. Mặc dù mọi người đều mong muốn được đổ xăng nhiều hơn, nhưng nhân viên cây xăng từ chối bán.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng quản lý thị trường cùng Công an thành phố Bảo Lộc và các ngành chức năng liên quan đã thành lập đoàn kiểm tra của hàng xăng dầu này.

Qua kiểm tra thực tế, lượng xăng RON 95-III tồn trong bồn chứa 3.829 lít, không phải hết như nhân viên cửa hàng đã nói với khách. Cùng với một số chứng cứ khác, đoàn kiểm tra xác định cửa hàng này vi phạm quả tang về hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng và không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Thời điểm cửa hàng xăng dầu Đức Long Bảo Lộc chỉ bán cho khách 30 ngàn đồng/xe đúng vào thời điểm giá xăng dầu tăng vào 15 giờ cùng ngày.

