Đà Lạt: Thanh niên chuẩn bị giao ma tuý cho khách thì bị bắt giữ

(LĐ online) - Sáng 4/3, Công an Phường 6 (Đà Lạt) cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 1 thanh niên mua bán trái phép chất ma tuý, đang làm thủ tục để chuyển hồ sơ, tang vật lên Công an TP Đà Lạt xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3/3, Công an Phường 6 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một thanh niên tại một nhà hàng trên đường Hai Bà Trưng có biểu hiện nghi vấn mua, bán trái phép chất ma túy.

Sau khi nhận được tin báo, Công an Phường 6 nhanh chóng cử cán bộ trực tiếp xác minh nguồn tin tội phạm. Tại nhà hàng trên, lực lượng công an địa phương đã bắt quả tang Lê Thiện Quý (20 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; tạm trú Phường 8, TP Đà Lạt) cất giấu trong người 2 túi nylon có chất chứa tinh thể màu trắng, 7 viên thuốc dạng nén, màu xanh dương, 1/2 của 1 viên thuốc dạng nén, màu xanh dương, nghi là ma túy và thuốc lắc.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, Quý khai nhận số thuốc trên là ma túy ketamin và thuốc lắc. Quý cho biết đang đi giao thuốc cho khách số ma tuý trên với giá 8 triệu đồng tại nhà hàng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Công an Phường 6 đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong số ma túy trên theo quy định. Với những tài liệu thu thập được cùng lời khai nhận của Lê Thiện Quý, trong sáng nay, Công an Phường 6 đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Đà Lạt xem xét cho ý kiến để chuyển hồ sơ, tang vật, người vi phạm cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thụ lý theo đúng chức năng, thầm quyền.

C.PHONG