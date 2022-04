Đức Trọng: Lắp camera chống phá rừng

(LĐ online) - Sau khi tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí về nội dung rừng thông tại xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) bị phá và lấn chiếm đất rừng trái phép ở Tiểu khu 267C, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp các ngành và UBND xã Hiệp An tiến hành tổ chức giải tỏa hiện trường vi phạm 2,6/2,6 ha.

Xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) tiến hành trồng khoảng 5 ha rừng tại các khu vực rừng bị tác động ở Tiểu khu 267C

Cùng với việc giải tỏa, các đơn vị chức năng của huyện cũng tiến hành trồng lại rừng với diện tích khoảng 5 ha (gồm diện tích lấn chiếm và đất trống) tại các khu vực bị tác động ở Tiểu khu 267C và các khu vực thuộc lâm phần quản lý vừa giải tỏa; đồng thời, bố trí máy tưới trong điều kiện khô hạn.

Để tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, UBND huyện Đức Trọng đã thành lập tổ trực 24/24 giờ tại khu vực K’Rèn, tiến hành lắp đặt hệ thống camera tại các tuyến đường vào khu vực rừng thường xuyên bị phá, lấn chiếm đất và camera không dây trong rừng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm cơ sở điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trước đó, liên quan vụ việc, UBND xã Hiệp An đã ban hành thông báo không thực hiện mua, bán, sang nhượng đất lâm nghiệp bất hợp pháp. Nội dung thông báo cho thấy, hiện nay, một số đối tượng môi giới bất động sản đăng quảng cáo, chào mời mua bán đất lâm nghiệp tại địa bàn xã Hiệp An trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo và cắm biển bán đất... quảng cáo, giới thiệu sai sự thật về đặc điểm tình hình sử dụng đất tại khu vực đồi Hương Ly, SaCom, thôn K’Rèn (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) cụ thể như: Có đường ô tô vào tận nơi, đất view đẹp, thích hợp nghỉ dưỡng, xây biệt thự sân vườn, đất được quy hoạch đất ở nông thôn, đang ra trích lục…

Trên thực tế, đã có một số người mua đất lâm nghiệp tại các khu vực nêu trên, giao dịch chủ yếu bằng hình thức viết giấy tay. Khi thực hiện việc xây dựng nhà cửa thì phát hiện đất thuộc đất lâm nghiệp do đơn vị chủ rừng quản lý. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương đã xử lý, giải tỏa nhiều trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp.

Trước thực trạng trên, xã Hiệp An cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương không thực hiện mua, bán đất thuộc đất lâm nghiệp trái phép dưới mọi hình thức, tránh để xảy ra việc tiền mất nhưng đất không được sử dụng; vô tình trở thành đối tượng vi phạm hành chính.

BÌNH AN