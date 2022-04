Di Linh: Bắt khẩn cắp đối tượng trộm cắp xe máy

(LĐ online) - Ngày 27/4, Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Đà Lạt bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nhật (18 tuổi, trú tại thôn Phú Hiệp 1, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) về hành vi trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Tiến Nhật

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy tại TP Đà Lạt và 2 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn Di Linh, sau đó đem đi tiêu thụ tại TP Đà Lạt.

Ngoài ra, đối tượng khai đã trộm 2 xe máy tại xã Gia Hiệp và xã Bảo Thuận (Di Linh), nhưng do là xe máy cũ người dân đi làm rẫy, khi mất không trình báo cơ quan công an. Hiện, Công an đang rà soát, tìm người bị hại liên quan đến 2 vụ việc nói trên để xử lý đối tượng theo quy định.

Nhật là đối tượng nghiện ma tuý, thường xuyên lang thang các khu vực vắng dân cư, phát hiện có xe máy người dân đi làm không có người trông coi, thì tháo dây điện nguồn để thực hiện hành vi trộm cắp.

Hiện, Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục tạm giữ Nhật để điều tra xác minh. Công an huyện Di Linh tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG YÊN