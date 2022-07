Bảo Lâm: Đốn hạ thông tại rừng cộng đồng, còn hành hùng người tố giác

(LĐ online) - Phát hiện nhiều cây thông tại rừng cộng đồng thuộc Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) bị đốn hạ trái pháp luật, ông Phan Văn Ba đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Số cây thông bị đốn hạ tại Tiểu khu 438A rừng cộng đồng xã Lộc Phú vừa bị đốn hạ

Lúc ông Ba tới hiện trường quay phim, chụp hình thì bị 3 người gồm ông Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Văn Dũng và ông Nguyễn Chung Đức lao tới hành hung.

Vào khoảng 16 giờ ngày 8/7, ông Phan Văn Ba (ngụ tại xã Lộc Phú) phát hiện nhiều cây thông tại Khoảnh 6, Tiểu khu 438A bị đốn hạ nên đã trình báo UBND xã Lộc Phú và Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm. Sau đó, ông Ba tới hiện trường những cây thông bị đốn hạ quay phim, chụp hình làm bằng chứng thì bị 3 người là Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Chung Đức tới dùng mũ cối đánh vào đầu. Rất may Công an xã Lộc Phú đã có mặt kịp thời để can ngăn và xử lý.

Lúc 17 giờ cùng ngày, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm và Công an xã Lộc Phú có mặt tại Tiểu khu 438A thuộc rừng cộng đồng tại xã Lộc Phú để lập biên bản ghi nhận vụ phá rừng trái pháp luật; đồng thời, xác minh, điều tra làm rõ hành vi hành hung công dân khi phản ánh phá rừng.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, qua kiểm tra ban đầu, có 8 cây thông tại Tiểu khu 438A bị đốn hạ, cắt khúc với 60 lóng gỗ thông. Hiện tại, số lượng lâm sản bị thiệt hại đang được Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm thống kê. Ngoài ra, còn có 20 gốc thông bị ken; trong đó, nhiều cây đã chết khô.

Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cũng đã lập biên bản ghi nhận vụ đốn hạ và ken cây thông nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Công an xã Lộc Phú cũng đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ hành vi hành hung công dân khi phản ánh vụ phá rừng nói trên. Qua đó, làm cơ sở báo cáo Công an huyện Bảo Lâm điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo Lâm Đồng đã nhiều lần thông tin: Từ đầu năm 2020 đến nay, rừng thông tại Tiểu khu 438A và Tiểu khu 439 liên tục bị triệt hạ và được cơ quan chức nhiều lần vào cuộc điều tra, làm rõ. Vào ngày 7/10/2020, với hành vi lấn chiếm 327,43 m2 đất rừng sản xuất tại lô a, Khoảnh 6, Tiểu khu 438A thuộc rừng cộng đồng (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý, bảo vệ để làm nhà và chuồng trại chăn nuôi, ông Nguyễn Đức Dạo đã bị UBND huyện Bảo Lâm xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng; đồng thời, buộc ông Dạo khắc phục đối với sai phạm, trả lại diện tích đất lấn chiếm và khôi phục lại tình ban đầu của đất rừng nói trên.

Tuy nhiên, tình trạng đốn hạ thông và xây nhà trái pháp luật trên đất dừng vẫn được ông Nguyễn Đức Dạo thực hiện trong thời gian qua. Vào cuối tháng 8/2021, khi đoàn kiểm tra gồm các lực lượng của Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri đang làm nhiệm vụ giải tỏa diện tích đất rừng bị lấn chiếm tại rừng cộng đồng thì bị ông Nguyễn Đức Dạo và ông Nguyễn Chung Đức (có nhà xây dựng trái phép tại Tiểu khu 438A) đã cầm các thanh gỗ lao đến hành hung Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri và nhân viên chuyên trách bảo vệ rừng của Ban này. Mặc dù hai người đã né được nhưng ông Dạo và ông Đức vẫn tiếp tục cầm cây lao theo để đánh. Chứng kiến vụ việc, ông Nguyễn Văn Thanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã chạy vào can ngăn nhưng ông Dạo vẫn cầm cây lao đến đánh nhưng ông Thanh đã né kịp.

Sau những vụ việc nói trên, đến hiện tại, căn nhà xây dựng trái pháp luật trên đất rừng tại Tiểu khu 438A của ông Nguyễn Đức Dạo vẫn còn tồn tại. Cùng với đó, tình trạng cây thông tại rừng cộng đồng vẫn thường xuyên bị đốn hạ.

HẢI ĐƯỜNG