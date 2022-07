Cát Tiên: Xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xe cơi nới thùng xe sai quy định

(LĐ online) - Ngày 29/7, thông tin từ Công an huyện Cát Tiên cho biết: Trong đợt ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị đã lập biên bản và xử phạt 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp xe chở không phủ bạt, 2 trường hợp xe hết đăng kiểm trên 1 tháng, 2 trường hợp tuyên truyền cho tự tháo gỡ thùng xe cơi nới.

Công an huyện Cát Tiên kiểm tra đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện xe cơ giới

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và Ban Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện Cát Tiên đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ; các xe không có giấy chứng nhận và tem kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc có nhưng đã hết hạn; các trường hợp vi phạm nồng độ cồn; các trường hợp xe vi phạm về hệ thống giảm thanh không đảm bảo về quy chuẩn môi trường về khí thải và tiếng ồn, các xe chở hàng rời dễ rơi vãi mà không che phủ bạt hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi....

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành các công tác nghiệp vụ đối với hoạt động của các phương tiện vận tải trên địa bàn. Trên cơ sở đó, đơn vị đã đến từng doanh nghiệp, từng hộ kinh doanh để tuyên truyền, ký cam kết, vận động chủ xe, lái xe chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hoá đúng trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe. Đối với các trường hợp vi phạm về cơi nới thùng xe đã yêu cầu chủ xe khắc phục ngay hoặc cam kết tự nguyện tháo dở, cắt bỏ phần cơi nới.

Đồng thời, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải và cơi nới thành thùng xe không đúng với tiêu chuẩn được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm, buộc hạ tải và tháo dỡ các phần cơi nới trên xe về đúng nguyên bản.

Đến nay, Công an huyện Cát Tiên đã xử phạt 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp xe chở không phủ bạt, 2 trường hợp xe hết đăng kiểm trên 1 tháng, 2 trường hợp tuyên truyền cho tự tháo gỡ thùng xe cơi nới. Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự tiếp tục phối hợp với Thanh tra giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các xã, thị trấn xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm các lỗi trên.

HOÀNG SA