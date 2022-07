Đam Rông: Bắt nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Theo thông tin từ Công an huyện Đam Rông, vào đêm 27/7, tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện Đam Rông phối hợp với Công an xã Đạ K’Nàng tổ chức bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng sử dụng trái phép ma tuý đá bị bắt giữ

Các đối tượng gồm: Hoàng Văn Thắng (29 tuổi), K’ Quỳnh (24 tuổi), K’ Brốs (22 tuổi), cùng trú tại xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi), Ka My (31 tuổi), Trương Hữu Mạnh (22 tuổi), cùng trú tại xã Phi Liêng, huyện Đam Rông đang sử dụng trái phép chất ma túy tại chòi cà phê của người dân thuộc thôn Đạ Sơn, Đạ K’ Nàng (huyện Đam Rông).

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ nhiều vật dụng phục vụ cho việc sử dụng ma tuý của các đối tượng. Sau quá trình làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Đam Rông đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Công an huyện Đam Rông, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện đã bắt, xử lý 5 vụ việc liên quan đến ma tuý đá.

NGỌC NGÀ