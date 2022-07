Đạ Huoai: 2 thanh niên coi thường pháp luật lĩnh án tù

(LĐ online) - Ngày 16/7, tại thị trấn Đạ M’ri, Tòa án Nhân dân huyện Đạ Huoai đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Trần Công Hậu (22 tuổi) và Đinh Trung Hiếu (19 tuổi) cùng ngụ thị trấn Đạ M’ri về các tội “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, nên vào ngày 19/1/2022, Trần Công Hậu và Đinh Trung Hiếu mang theo hung khí cùng nhiều thanh niên khác tham gia đánh nhau tại quán Cây Khế (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai). Tiếp nhận tin báo từ người dân, tổ công tác Công an thị trấn Đạ M’ri đã có mặt xử lý vụ việc; đồng thời, mời những người liên quan đến trụ sở công an để làm việc. Tuy nhiên, một số đối tượng không chấp hành, chống đối lại yêu cầu của cơ quan công an. Trong đó, Trần Công Hậu đã chửi bới và dùng tay túm vào áo giằng giật đứt cúc áo một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ; đồng thời, dùng dao Thái Lan đe dọa, chống đối lực lượng công an. Sau đó, khi Hậu và một số thanh niên khác rời đi thì bị Đinh Trung Hiếu dùng dao rựa đuổi chém gây thương tích.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy, hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật, làm ảnh hưởng xấu gây mất an ninh trật tự địa phương, nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Công Hậu 15 tháng tù giam, về tội “Chống người thi hành công vụ”; đồng thời, tuyên phạt bị cáo Đinh Trung Hiếu 30 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

HẢI ĐƯỜNG