Cựu chiến binh tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông

Phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Phường 2 (TP Đà Lạt) luôn nêu cao trách nhiệm, vai trò của mình trong việc tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với những đóng góp tích cực của mình, Hội trở thành một trong những Hội cơ sở trên cả nước được Trung ương Hội CCB Việt Nam ghi nhận, khen thưởng.

Các thành viên của Tổ Tự quản TDP 21 tuyên truyền pháp luật đến người dân

9 giờ 30 tối, khu phố Thông Thiên Học dần trở nên yên tĩnh, ông Nguyễn Duy Dũng chậm rãi thay bộ quần áo dài, mang chiếc băng đeo tay tổ tự quản và chiếc gậy bảo vệ, chuẩn bị cho buổi tuần tra tối. Đồng hành với ông còn có hai người bạn CCB. Như thường lệ, họ đi tuần tra những con đường quanh Tổ dân phố 21 (TDP 21), đảm bảo an ninh trật tự, để người dân có giấc ngủ ngon. Việc làm thầm lặng này đã được những CCB TDP 21 duy trì hơn 10 năm nay.

Ông Dũng cho biết, 12 năm trước, do TDP 21 là khu phố trung tâm, có nhiều nhà trọ, cơ sở lưu trú và điểm chợ Bùi Thị Xuân nên thường xuyên xảy ra các vụ trộm vặt, gây rối mất trật tự, lấn chiếm lòng lề đường, thậm chí nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường một chiều chạy qua khu phố. Nhiều bà con ở TDP 21 không an tâm về an ninh trật tự, phải luôn đề phòng kẻ gian, mất tài sản… Nhằm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn, giúp bà con dân phố an tâm sinh sống và làm việc, Tổ Tự quản TDP 21 ra đời - đây cũng là Tổ Tự quản đầu tiên của Phường 2. Thành viên của Tổ đa phần là CCB, tự nguyện tham gia, với mong muốn góp phần công sức để đảm bảo an ninh trật tự cho gia đình, người thân cũng như bà con khu phố.

Tổ Tự quản TDP 21 tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, hòa giải và tuần tra. Theo đó, các thành viên thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về Luật Giao thông, ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống văn minh - hòa thuận giữa các gia đình. Phương pháp khuyên nhủ - hòa giải được Tổ áp dụng tối đa với các vụ tranh chấp, gây rối trong khu vực. Riêng với các vụ việc phức tạp, Tổ sẽ phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ, Đoàn Thanh niên... để xử lý. Sau nhiều năm triển khai, tình hình giao thông, an ninh trật tự cũng như ý thức người dân có nhiều chuyển biến tích cực, khu phố nhiều năm nay không xuất hiện vụ việc nào nghiêm trọng.

Ông Lê Xuân Ninh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 2 cho biết, không chỉ Tổ tự quản TDP 21, các CCB Phường 2 còn tích cực tham gia nhiều hoạt động đảm bảo an ninh trật tự xã hội khác trên địa bàn. Thực hiện Phong trào “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, các chương trình, cuộc vận động an toàn giao thông của Hội CCB tỉnh, CCB TP Đà Lạt và Ban An toàn giao thông tỉnh, thời gian qua, Hội CCB Phường 2 đã phối hợp tuyên truyền cho hơn 1.000 lượt người về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, 100% gia đình hội viên gương mẫu, tích cực tham gia. Ngoài ra, Hội còn triển khai hiệu quả các mô hình 1+1, 1+2, 1+3, tham gia tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông trong những ngày cao điểm, cuối tuần, lễ, tết. Qua đó, phát hiện và cung cấp gần 40 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan công an điều tra làm rõ nhiều vụ việc.

Nhờ vậy, đến nay, tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn Phường 2 ngày càng được cải thiện, góp phần thực hiện tốt Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng tổ dân phố văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Với những đóng góp thiết thực và hiệu quả trong suốt thời gian qua, Hội CCB Phường 2 đã được Hội CCB tỉnh, UBND TP Đà Lạt và UBND tỉnh nhiều lần khen thưởng. Đặc biệt, mới đây Hội CCB Phường 2 vinh dự được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và văn hóa giao thông năm 2021.

NHẬT QUỲNH