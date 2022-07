Đam Rông: Tước giấy phép lái xe 3 trường hợp vi phạm Luật Giao thông

Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 20/6 - 20/9/2022; Công an huyện Đam Rông đã bố trí 31 đội công tác, huy động 96 lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quân tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm tốc độ trên đường bộ; vi phạm cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ trên tuyến Quốc lộ 27, các tuyến tỉnh lộ, các tuyến đường nội huyện. Qua kiểm tra, Công an huyện đã lập biên bản vi phạm 98 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 164 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, nhắc nhở 56 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu như nồng độ cồn, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn; vi phạm tốc độ...

