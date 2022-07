Khẩn trương giải tỏa, thu hồi diện tích rừng cộng đồng bị bao chiếm trái pháp luật

(LĐ online) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng đối với UBND huyện Bảo Lâm phối hợp với Công an tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện để giải tỏa, thu hồi diện tích rừng cộng đồng tại Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú) bị phá, bao chiếm trái pháp luật theo quy định.

Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng cộng đồng tại Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú)

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 5111 ngày 12/7/2022 yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại Khoảnh 6, Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú).

Theo quyết định này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện Bảo Lâm khẩn trương xác minh, điều tra sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng trái pháp luật tại Khoảnh 6, Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú); đồng thời, không để xảy ra các vụ việc tương tự gây tiền lệ xấu.

Đặc biệt, UBND huyện Bảo Lâm nhanh chóng chỉ đạo đơn vị chủ rừng khẩn trương xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức giải tỏa, thu hồi ngay diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệm bị rào bao chiếm trái pháp luật tại Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú) theo quy định pháp luật; đồng thời, khẩn trương lập hồ sơ trồng ngay lại rừng. Thời gian hoàn thành lập hồ sơ trước ngày 30/7/2022.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Bảo Lâm tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng, chiếm đất trái pháp luật để xử lý theo quy định. Thời hạn hoàn tất hồ sơ trước ngày 25/7/2022.

Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường phối hợp hỗ trợ Công an huyện Bảo Lâm trong quá trình điều tra, xử lý nghiêm vụ vi phạm nêu trên theo quy định; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình điều tra, xác minh xử lý nghiêm vụ phá rừng và báo chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật tại Tiểu khu 438A theo quy định.

Căn nhà gia đình ông Nguyễn Đức Dạo xây dựng trái pháp luật trên diện tích rừng cộng đồng tại Khoảnh 6, Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) đã tồn tại nhiều năm chưa được xử lý

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri bổ sung lực lượng chuyên trách, phối hợp với các hộ nhận khoán tăng cường công tác quản lý trên diện tích rừng đơn vị được giao; kiên quyết không để xảy ra các vụ việc tư tương như thời gian qua.

Tất cả các nội dung chỉ đạo nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/8/2022.

Liên quan đến vụ việc này, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Vào chiều 8/7, ông Lê Văn Ba (ngụ xã Lộc Phú) phát hiện cây thông tại Tiểu khu 438A bị đốn hạ nên đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Sau đó, ông Ba vào hiện trường quay phim, chụp hình làm bằng chứng thì bị 3 người gồm ông Nguyễn Đức Dạo, ông Nguyễn Chung Đức và ông Nguyễn Văn Dũng hành hung dẫn đến nứt xương cánh tay trái phải nhập viện điều trị.

Trong các ngày 12, 13 và 14/7, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân và Hạt Kiểm lâm huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng, bao chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp tại rừng cộng đồng thuộc Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú). Cùng với đó, Công an huyện Bảo Lâm đang tiến hành các thủ tục giám định thương tích đối của ông Lê Văn Ba – người bị hành hung khi phản ánh vụ phá rừng để hoàn tất các hồ sơ, thủ tục xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG