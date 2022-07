Xử lý 5 trường hợp vi phạm nông độ cồn trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Tối 15/7, trên Quốc lộ 20 đoạn qua phường B’Lao (TP Bảo Lộc), Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự TP Bảo Lộc đã tiến hành lập chốt thực hiện kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông kéo dài từ ngày 20/6 đến 20/9/2022.

Lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra nồng độ còn trên Quốc lộ 20 đoạn qua phường B’Lao (TP Bảo Lộc) vào tối 15/7

Ghi nhận cho thấy, sau hơn 2 giờ đồng hồ, các cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị đã tiến hành kiểm tra trên 250 lượt người điều khiển phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 20. Trong quá trình kiểm tra, hầu hết người điều khiển phương tiện đều chấp hành và phối hợp tốt với lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 3 người điều khiển xe máy và 2 người điều khiển xe ô tô con. Đối với 3 trường hợp điều khiển xe máy, có 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dưới 0,25mg/lít khí thở, 1 trường hợp có nồng độ cồn dưới 0,4mg/lít khí thở và 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở. Đối với 2 người điều khiển xe ô tô con đều vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25mg/lít khí thở.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và các giấy tờ liên quan của 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn để hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo sát quá trình lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, những người vi phạm đã viện nhiều lý do; đồng thời, tìm cách liên hệ với người quen, người thân để “cầu cứu”. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Cơ quan chức năng cũng giải thích các quy định xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn cho người điều khiển phương tiện. Qua đó, kịp thời ngăn chặn các vụ tại nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào do người người điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn.

HẢI ĐƯỜNG