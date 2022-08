Bảo Lộc: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 100 gram ma túy

(LĐ online) - Thắng từ TP Hồ Chí Minh mang hơn 100 gram ma túy lên TP Bảo Lộc và đang chạy xe máy lang thang để tìm nguồn tiêu thụ thì bị các trinh sát Công an TP Bảo Lộc kiểm tra, bắt quả tang cùng tang vật.

Đối tượng Thắng bị bắt giữ quả tang khi đang tàng trữ ma túy

Sáng 21/8, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Thắng (36 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào trưa ngày 20/8, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp với Công an phường B’Lao kiểm tra xe máy do Đỗ Ngọc Thắng điều khiển lưu thông trên đường Trần Phú với nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong túi áo Thắng đang mặc trên người có 1 bao thuốc lá bên trong có 1 gói nilong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tiếp tục kiểm tra túi xách trên xe máy do Thắng điều khiển, trinh sát tiếp tục phát hiện 1 gói nilong bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Thắng khai nhận, toàn bộ chất tinh thể màu trắng nói trên là ma túy tổng hợp dạng đá, với tổng trọng lượng hơn 100 gram. Số ma túy này do Thắng mang từ TP Hồ Chí Minh lên Bảo Lộc để tìm nguồn tiêu thụ để kiếm lời.

Hơn 100 gram ma túy do Thắng tàng trữ trái phép được Công an TP Bảo Lộc thu giữ

Công an TP Bảo Lộc đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang với Thắng, về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; đồng thời, thu giữ, niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật điểu tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trong thời gian khoảng 1 tháng qua, Công an TP Bảo Lộc đã liên tục triệt phá, bắt giữ hơn 10 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, có 2 vụ tàng trữ trên 100 gram ma túy các loại.

HẢI ĐƯỜNG