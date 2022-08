Lâm Hà: Khởi tố 4 bị can để điều tra việc cấp sổ đỏ trái pháp luật

(LĐ online) - Chiều 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà cho biết đã thực hiện quyết định khởi vụ án, khởi tố 4 bị can cùng lệnh tạm giam 3 người để điều tra, làm rõ các sai phạm do cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) sai quy định trên địa bàn huyện thời gian qua.

Người dân xếp hàng đợi làm thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Bộ phận một cửa UBND huyện Lâm Hà vào đầu tháng 3/2022

4 bị can bị khởi tố theo Khoản 2, Điều 365 Bộ Luật Hình sự, gồm: Ông Lê Đình Hoàng (38 tuổi, - nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà); ông Vũ Văn Nghi (53 tuổi, - cán bộ đo đạc thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà); ông Nguyễn Văn Lộc (57 tuổi, - công chức địa chính xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) và bà Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lâm Hà).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà qua điều tra đã xác định bước đầu ông Lê Đình Hoàng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cố ý làm trái trong việc thực hiện hồ sơ cấp quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng và hộ ông Khúc Văn Phượng (tại xã Gia Lâm).

Cơ quan điều tra phát hiện các bị can Vũ Văn Nghi và Nguyễn Văn Lộc có dấu hiệu cố ý làm trái trong việc thực hiện hồ sơ cấp sổ đỏ cho 2 hộ dân dẫn tới các sai phạm trong việc cấp sổ đỏ trái pháp luật. Còn bà Nguyễn Thị Hằng bước đầu xác định có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không đi trực tiếp hiện trường, dẫn đến việc cấp sổ đỏ của ông Khúc Văn Phượng trùng vào đất giao khoán rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Sau khi bị khởi tố, các bị can Hoàng, Nghi, Lộc bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra. Riêng bà Hằng được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

C.THÀNH