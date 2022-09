Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Sau ngày khai giảng 5/9, lưu lượng phương tiện giao thông từ học sinh, phụ huynh bắt đầu tăng cao, làm xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông tại các cổng trường trong khung giờ cao điểm tại địa bàn TP Đà Lạt. Công an TP Đà Lạt đang thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng này, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an Đà Lạt phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông trước khu vực các trường học

Theo Công an TP Đà Lạt, bên cạnh phần lớn học sinh chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ thì một bộ phận học sinh chưa nắm bắt được kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh đưa đón con em tới trường còn chưa tuân thủ các quy định của pháp luật khi lái xe sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chính vì vậy, tháng 9/2022 tiếp tục được lực lượng công an địa phương tập trung triển khai thực hiện kế hoạch “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”.

Trưa 15/9, có mặt tại cổng Trường THPT Trần Phú (Phường 10), dòng xe gắn máy, xe đạp điện của học sinh nối đuôi nhau, đổ ra từ phía cổng trường về hướng ngã ba đường Trần Quang Diệu - Hùng Vương. Theo ghi nhận, nhiều xe máy học sinh lưu thông vẫn có dung tích xi lanh trên 50 cm3. Chỉ khoảng 15 phút đứng tại ngã ba trên, chúng tôi ghi nhận khoảng 10 học sinh không đội mũ bảo hiểm, trong đó phần nhiều là các học sinh đi xe đạp điện. Đồng thời, có một số phụ huynh cũng vi phạm Luật Giao thông khi chở vượt số người quy định và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Tương tự, tại cổng Trường THCS-THPT Tây Sơn (đường Nhà Chung, Phường 3), Trường THPT Bùi Thị Xuân (Phường 2), Trường THCS và THPT Chi Lăng (Phường 9)…, chỉ cần có mặt ít phút vào giờ học sinh vào học hoặc tan tầm, có thể dễ dàng chứng kiến phụ huynh học sinh chở 2-3 học sinh không đội mũ bảo hiểm ngồi sau, nhiều em học sinh đi xe phân khối lớn, đi xe điện không đội mũ bảo hiểm, đi dàn hàng hai, hàng ba...

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết, Công an TP Đà Lạt đặt quyết tâm thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”. Trong đó, giao các đội, công an các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng kiến thức tham gia giao thông tới học sinh, phụ huynh, đồng thời, làm tốt công tác điều tra cơ bản tình hình giao thông tại các khu vực trường học. Sau tháng 9, trên cơ sở thông tin tuyên truyền, các đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch triển khai xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm cũng như các phương tiện chở học sinh không đảm bảo các điều kiện về kinh doanh vận tải,…

“Công an Đà Lạt sẽ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên và không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng các trường học”, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng thông tin.

Theo Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt, kế hoạch tới hết tháng 9/2022, đơn vị sẽ phối hợp với Phòng Giáo dục Đà Lạt, công an các phường, xã, ban giám hiệu các trường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng cũng như ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phòng, chống ma tuý,… cho tất cả học sinh các trường cấp THCS và THPT trên địa bàn.

Cụ thể, các cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự sẽ thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thời gian qua, một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà nạn nhân là các em ở lứa tuổi học sinh; phổ biến một số nguyên tắc khi tham gia giao thông đường bộ, cách xử lý các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông bảo đảm an toàn, hình thức và mức xử phạt đối với những người vi phạm. Cũng tại các buổi tuyên truyền, các cán bộ Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy, Công an TP Đà kết hợp tuyên truyền về hiểm họa ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và nhân cách con người, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản để phòng tránh ma túy đối với lứa tuổi học sinh.

Nhằm thúc đẩy việc chấp hành Luật Giao thông của học sinh, bước vào đầu năm học, Phòng Giáo dục Đà Lạt đã yêu cầu 100% các trường học phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Ngoài ra, một số trường còn yêu cầu cha mẹ học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện, triển khai Mô hình “Cổng trường an toàn”,…

C.PHONG