Phòng, chống ma túy: Lấy tuyên truyền, giáo dục cảm hóa làm đầu

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân có cái nhìn đúng, đủ về tác hại và hậu quả của ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó, những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung về tác hại, hậu quả của ma túy cũng như nhận biết các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng xấu để cùng chung tay phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực.

Tuyên truyền về tác hại của ma túy cho bà con vùng nông thôn

• ĐA DẠNG HOÁ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Nếu đem so sánh với các loại tệ nạn xã hội khác, ma túy bao giờ cũng là nỗi kinh hoàng, là điều khiến xã hội lo ngại nhất. Tác hại của ma túy đối với con người, ai cũng hiểu, thậm chí nắm rất rõ. Nó hủy hoại biết bao cuộc đời, đẩy nhiều gia đình vào hố sâu thảm kịch. Chính vì vậy mà công tác phòng, chống ma tuý được các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đặc biệt quan tâm, xem đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Từ đó luôn đặt công tác tuyên truyền, giáo dục cảm hóa các đối tượng là nhiệm vụ hàng đầu, lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy với phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội khác.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức với sự vào cuộc của nhiều đơn vị, sở, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội. Đặc biệt, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền còn dựa vào những người có chức sắc, uy tín trong tôn giáo, dòng tộc để từ đó cảm hoá, thuyết phục các đối tượng đã nghiện từ bỏ ma túy. Ngoài ra, các địa phương còn thường xuyên tổ chức các đêm văn hóa, văn nghệ kết hợp với tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ma túy để cung cấp thông tin về tình hình buôn bán ma túy hay các mánh khoé của những đối tượng xấu chuyên dụ dỗ thanh niên, học sinh, những người nhẹ dạ bước vào “làn khói nâu”.

Mấy năm gần đây, hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy của Công an tỉnh là một trong những hoạt động thường xuyên, liên tục và mang lại hiệu quả khá cao. Các cán bộ, chiến sỹ làm công tác tuyên truyền về phòng, chống ma tuý của Công an tỉnh thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đơn vị từ thành thị đến nông thôn; trực tiếp tham gia các đợt tuyên truyền và xuống từng tổ, thôn, buôn để tuyên truyền về tội phạm và tệ nạn ma túy nhằm nâng cao nhận thức của người dân, thông qua đó vận động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm về ma tuý và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội . Các phòng chuyên môn của Công an tỉnh cũng đã phối hợp các trường học, Đoàn Thanh niên, với các sở, ban, ngành và các tổ chức xã hội khác tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về công tác phòng, chống ma túy theo các chuyên đề về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và biện pháp nhận biết, phòng tránh, không để tội phạm lợi dụng, dụ dỗ, lôi kéo, tạo sức đề kháng cho các tầng lớp Nhân dân đối với tội phạm. Qua đó góp phần thực hiện tốt 3 tiêu chí giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy tại các địa bàn dân cư, cơ quan, trường học.

Ngoài ra, công tác giáo dục tại các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn về tác hại của ma túy cũng ngày càng thường xuyên và được quan tâm nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của tệ nạn ma túy. Đây cũng là cách làm hiệu quả phòng ngừa sự xâm nhập, lây lan của tệ nạn ma túy vào tầng lớp thanh, thiếu niên. Tại các trường thường xuyên tổ chức những buổi ngoại khoá tìm hiểu về tác hại của ma túy, hướng dẫn nhận biết về các loại ma túy núp bóng dưới các loại chất kích thích khác nhau để học sinh, sinh viên, phụ huynh và giáo viên hiểu, nhận biết và phòng tránh. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về ma tuý còn được thực hiện trên các phương tiện thông tin truyền thông, các trang Zalo, trang thông tin điện tử…

• ĐỀ CAO VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH

Trước diễn biến phức tạp của tình hình ma túy hiện nay, các cá nhân, gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phòng, chống. Thực tế cho thấy, phần lớn phụ huynh học sinh vẫn còn không biết hoặc có biết nhưng không sâu về các vấn đề liên quan đến ma túy. Khảo sát cho thấy, có tới 90% các bậc phụ huynh không nhận biết các dấu hiệu đơn giản rằng con em mình có sử dụng ma túy hay không. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ, tạo lỗ hổng để tội phạm buôn bán ma túy lợi dụng, lôi kéo các em. Việc thường xuyên cung cấp thông tin, thông qua hoạt động truyền thông, tập huấn cho phụ huynh học sinh về ma túy, tác hại của ma túy, kỹ năng xử lý tình huống khi phát hiện con em mình sử dụng ma túy,... là vấn đề cần được quan tâm

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội những năm qua đã phối hợp tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức cho người dân, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động cai nghiện tập trung, tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện. Sở đã tổ chức in và phát tờ rơi, sách tuyên truyền về phòng, chống và cai nghiện ma túy tại các địa bàn trọng điểm về ma túy; tổ chức tuyên truyền cho học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy về việc làm, phòng chống tái nghiện, kỹ năng đối phó cơn thèm nhớ ma túy, kỹ năng từ chối sử dụng ma túy. Phối hợp các địa phương tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho các cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn cấp huyện, xã. Tổ chức hội nghị nâng cao năng lực hoạt động cho người là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách, theo dõi lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, thành viên tổ công tác cai nghiện ma túy của UBND các xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy… Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng trong phòng, chống ma túy, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện tố giác và hỗ trợ các lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý.

Hiện tại, các địa phương vẫn đang tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng tại các địa bàn dân cư. Theo số liệu thống kê của tỉnh, đến nay, tỉnh đã xây dựng mới hàng trăm mô hình về an ninh trật tự, trong đó có nhiều mô hình như Tổ dân phố không có tội phạm; các Câu lạc bộ: “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Chi hội Phụ nữ vận động gia đình và người thân không nghiện ma túy và vi phạm pháp luật”, “Chi hội Phụ nữ vận động chồng, con cái không nghiện ma túy và không tái nghiện”, “Phòng, chống mại dâm”... gắn liền với công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

NGUYÊN THI