Thành lập tổ liên ngành bảo vệ rừng tại Dự án hồ Ta Hoét

(LĐ online) - Ngày 28/9, ông Lê Nguyên Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cho biết, UBND huyện vừa thành lập Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng khu vực xung quanh Dự án hồ chứa nước Ta Hoét, xã Hiệp An.

Đội trưởng Đội chuyên trách bảo vệ rừng số 1, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh sẽ làm tổ trưởng cùng với cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, Công an huyện, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cán bộ Công an xã Hiệp An, viên chức phụ trách địa bàn Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng thường trực 24/24 giờ tại khu vực xung quanh Dự án hồ chứa nước Ta Hoét.

Việc thành lập tổ liên ngành nhằm đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm đến tài nguyên rừng; đồng thời, tổ phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện đối với tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại khu vực nêu trên.

Các thành viên tổ công tác thực hiện theo sự phân công, điều động của tổ trưởng; phải tuyệt đối giữ bí mật các thông tin liên quan đến hoạt động của tổ. Trong quá trình thực hiện, lãnh đạo các đơn vị liên quan chủ động điều động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ.

HOÀNG YÊN