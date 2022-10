Đà Lạt: Tiếp tục tạm đình chỉ 7 cơ sở karaoke không đảm bảo điều kiện phòng cháy, chữa cháy

(LĐ online) - Công an TP Đà Lạt vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với 7 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn do không đảm bảo hồ sơ, các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nâng tổng số cơ sở tạm đình chỉ hoạt động trên địa bàn lên 14 cơ sở.

Lực lượng cảnh sát PCCC thực tập phương án PCCC cho cơ sở karaoke trên địa bàn TP Đà Lạt. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo đó, Công an TP Đà Lạt đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động 7 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, gồm: Karaoke Mic (đường Nguyễn Trãi, Phường 10); Karaoke Diễm Quỳnh (đường Yersin, Phường 10); Karaoke Thiên Đường (đường Ngô Gia Tự, Phường 12); Karaoke Điểm Hẹn (đường Nguyễn Trãi, Phường 10); Karaoke Nabito (đường Yersin, Phường 10); Karaoke và Massage DuBai (đường Lý Tự Trọng, Phường 2); Karaoke Victory (đường Nguyễn Trãi, Phường 10).

Các cơ sở kinh doanh karaoke nêu trên bị cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy định PCCC theo điểm c, khoản 1, điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, thay đổi tính chất sử dụng của cơ sở quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi chưa có văn bản thẩm duyệt, thiết kế về PCCC của cơ quan công an có thẩm quyền.

Trước đó, Công an TP Đà Lạt cuối tháng 9/2022 qua kiểm tra cũng tạm đình chỉ 7 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm một số quy định về PCCC. Hiện nay, trên địa bàn Đà Lạt còn nhiều cơ sở kinh doanh Karaoke đang được lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra công tác PCCC. Công an TP Đà Lạt cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

C.PHONG