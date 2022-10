Đánh người nhập viện vì không bán được đất vướng quy hoạch

(LĐ online) - Hợp đồng giao dịch mua bán đất không thành công do đất vướng quy hoạch, nên giữa bà Hoa và bà Thảo xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Sau đó, bà Hoa đã rủ thêm 2 người con đến tận nhà đánh dằn mặt khiến bà Thảo phải nhập viện cấp cứu.

Bà Thảo bị thương phải nhập viện cấp cứu

Sau khi tiếp nhận đơn phản ánh từ bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (29 tuổi, ngụ tại Thôn 1, xã Lộc Quảng) về việc bà bị đánh nhập viện và bị tung hình ảnh lên mạng xã hội khiến bà bị chấn động tâm lý mạnh, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt cá nhân và gia đình, ngày 13/10, chúng tôi đã có mặt tại thị trấn Lộc Thắng nơi bà Thảo đang tạm trú để tìm hiểu thực hư; đồng thời, làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Theo đơn tố cáo của bà Thảo gửi cơ quan chức năng: Ngày 30/5/2022, bà Thảo có làm hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa số 753, tờ bản đồ số 37 thuộc Tổ dân phố 3, thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm), có tổng số tiền chuyển nhượng là 2,05 tỷ đồng với bà Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, ngụ tại xã Lộc Ngãi, đang tạm trú tại thị trấn Lộc Thắng).

Thời điểm làm hợp đồng đặt cọc, bà Thảo giao số tiền đặt cọc 150 triệu đồng cho bà Hoa. Số tiền còn lại hẹn đến ngày công chứng hoàn thành thủ tục chuyển nhượng đất sẽ được bà Thảo thanh toán đủ cho bà Hoa. Trong hợp đồng đặt cọc 2 bên cam kết rõ ràng: “Nếu thửa đất trên nằm trong dự án quy hoạch, thì bên A (bà Hoa) phải hoàn trả lại số tiền mà bên B (bà Thảo) đã đặt cọc”.

Tuy nhiên, khi 2 bên đi hoàn thành các thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bảo Lâm thông báo thửa đất trên nằm trong dự án quy hoạch của địa phương. Do vậy, bà Thảo không tiếp tục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu bà Hoa trả lại số tiền mà bà Thảo đã đặt cọc trước đó. Sau đó, bà Hoa đã trả cho bà Thảo 60 triệu đồng, số tiền còn lại 90 triệu đồng hẹn đến ngày 30/7/2022 sẽ trả đủ. Khi đến hẹn, bà Hoa không chịu trả số tiền 90 triệu đồng nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Đến tối 23/8/2022, bà Hoa cùng 2 người con là Trần Khắc Triệu Khanh và Trần Khắc Triệu Nam đến nhà bà Thảo đang thuê ở thị trấn Lộc Thắng để gặp nói chuyện. Tại đây, giữa 2 bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, bà Thảo bị bà Hoa cùng 2 người con đánh bị thương. Sau đó, bà Thảo được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng điều trị. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bà Thảo đã trình báo Công an thị trấn Lộc Thắng.

Về phía bà Hoa, sau khi đánh bà Thảo thì bà Hoa còn chụp hình ảnh bà Thảo đăng lên mạng xã hội facebook khoe khoang “chiến công” và tiếp tục hù dọa bà Thảo cùng gia đình. Điều đáng nói, trong 2 người con cùng bà Hoa tham gia đánh bà Thảo nhập viện có Trần Khắc Triệu Nam (16 tuổi) là thiếu niên tham gia vụ bắn nhau xảy ra tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn khiến nhiều người nhập viện vào tối 19/8. Nam đã bị Công an TP Bảo Lộc triệu tập lên làm việc và sau đó bàn giao cho Công an thị trấn Lộc Thắng phối hợp cùng gia đình quản lý, giáo dục. Tuy nhiên, đến ngày 23/8, Nam lại cùng mẹ mình tham gia đánh bà Thảo nhập viện.

Bà Thảo nhập viện và có kết quả chẩn đoán gãy cung tiếp trái, vỡ bờ dưới ổ mắt trái, tổn thương nông tác động nhiều vùng cơ thể và gãy răng 36, chấn thương đầu và mặt do bị đánh. Sau 9 ngày điều trị, bà Thảo được xuất về nhà, tuy nhiên tinh thần bà Thảo vẫn bị chấn động, hoảng loạn. Sau vụ việc này xảy ra, gia đình bà Thảo còn bị người lạ dùng mắm tôm ném trước cửa nhà để khủng bố tinh thần.

Theo Công an huyện Bảo Lâm, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an thị trấn Lộc Thắng chuyển tới. Hiện, vụ việc đang được Đội Điều tra tổng hợp thụ lý điều tra theo quy định. Công an huyện Bảo Lâm cũng đã đưa người bị hại là bà Thảo đi giám định thương tích và đang chờ kết quả để làm cơ sở điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Hoa để tìm hiểu thêm thông tin vụ việc. Tuy nhiên bà Hoa cho rằng: “Liên quan đến vụ việc này, tôi đã làm việc với cơ quan công an. Nếu cần thông tin gì thì cứ liên hệ Công an huyện Bảo Lâm. Còn việc bà Thảo bị đánh, cứ kêu bà ấy đi thẩm định vết thương đi, bao nhiêu tôi sẽ đền bù cho”.

Liên quan đến vụ việc mình bị hành hung, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo mong muốn cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để trả lại công bằng cho bà.