Đơn Dương: Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng phải nhập viện

(LĐ online) - Một nhóm thanh thiếu niên tại huyện Đơn Dương đã đánh hội đồng 1 nữ học sinh lớp 7 khiến em phải nhập viện điều trị. Hiện tinh thần em học sinh bị đánh chưa ổn định.

Tinh thần em L. vẫn còn hoảng loạn, chưa ổn định khi bị đánh hội đồng vào tối 23/10

Chiều 25/10, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương cho biết hiện bệnh nhân N.P.T.L vẫn đang phải nhập viện điều trị do bị đa chấn thương vùng mặt, đầu. Cụ thể, bệnh nhân nhập viện 7 giờ sáng 24/10 với tình trạng bị chấn thương phù nề mắt phải, trên đầu có vết rách và hiện tinh thần bệnh nhân chưa ổn định.

Bà Ngô Thị Thu Hằng (32 tuổi) mẹ nữ sinh bị đánh là em N.P.T.L, học sinh lớp 7, Trường THCS Ka Đơn, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương) thông tin tới Báo Lâm Đồng Online: Hiện, gia đình rất bức xúc trước sự việc con mình bị một nhóm học sinh cấp 3 đánh hội đồng theo kiểu côn đồ vào tối 23/10 tại khuôn viên Nhà thờ Ka Đơn.

Vùng mắt em L. bị sưng phù khi bị nhóm thanh thiếu niên đánh bằng mũ bảo hiểm tối 23/10. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo bà Hằng tường trình: Trong thời gian đi học, cháu L. có mâu thuẫn nhỏ với người bạn nữ trong Trường THCS Ka Đơn tên H. liên quan tới một group chat trên mạng xã hội các cháu với nhau. Tới tối 23/10, tại nhà thờ Ka Đơn tổ chức ẩm thực, bạn H. đã kêu chị gái và nhóm bạn gồm 4 - 5 thanh niên ngụ tại xã Tu Tra, P’Ró, Ka Đơn, gồm có cả nam và nữ lao vào đánh em L. tới tấp bằng tay, chân và mũ bảo hiểm. Khi bị đánh, có một thanh niên đi cùng nhóm đánh hội đồng cầm dao doạ “đứa nào vào can ngăn tao giết” nên các bạn đi cùng em L. không dám can ngăn hoặc la lên cầu cứu.

“Con tôi bị kéo tới kéo lui đánh liên tiếp 3 lần trong khuôn viên Nhà thờ Ka Đơn. Khi bị đánh đánh tới ngất xỉu, may có một anh lớn gần nhà thờ phát hiện chạy tới can và giải tán nên các bạn của cháu mới đưa về nhà. Khi về nhà, do tâm lý hoảng loạn nên cháu đã lên giường trùm mền không dám nói với ba mẹ. Tới nửa đêm khi cháu đau quá mới gọi ba mẹ và kể hết sự tình. Tới sáng 24/10 cháu vẫn bị choáng, mắt không mở được, tinh thần hoảng loạn” - Bà Hằng bức xúc nói.

Có nhiều vết rách trên vùng đầu của nữ sinh nghi do bị nón bảo hiểm vỡ gây ra - Ảnh: Gia đình cung cấp

Đại diện UBND xã Ka Đơn cho biết: Ngày 24/10, bà Ngô Thị Thu Hằng đã có đơn trình báo gửi UBND xã và các đơn vị liên quan. Hiện lãnh đạo xã Ka Đơn đã chỉ đạo Công an xã Ka Đơn tiếp nhận và thu thập thông tin liên quan để giải quyết vụ việc theo trình tự giải quyết đơn trình báo. Đồng thời, Công an xã Ka Đơn đã có báo cáo bước đầu các thông tin liên quan lên Công an huyện Đơn Dương.

Trai đổi với Báo Lâm Đồng Online, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương cho biết đã nắm thống tin ban đầu về vụ việc. Hiện, Phòng Giáo dục đã chỉ đạo Trường THCS Ka Đơn khẩn trương phối hợp với Công an các xã Ka Đơn, Tu Tra, P’Ró cùng Trường THPT cấp II - III P’Ró để xác minh, làm rõ vụ việc.

C.THÀNH