Lạc Dương: Bị phạt 15 triệu đồng vì tàng trữ súng tự chế

(LĐ online) - UBND huyện Lạc Dương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự đối với ông Phan Ngọc Sơn (thị trấn Lạc Dương) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự súng săn.

Theo đó, tang vật là 1 khẩu súng tự chế bằng nhựa PVC, dài 93cm, không số hiệu, chủng loại, đã qua sử dụng, có nòng súng bằng kim loại dài 50cm. Hành vi này vi phạm Quy định tại: Điểm c, Khoản 4, Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND huyện Lạc Dương đã ban hành quyết định tịch thu tang vật xử phạt 15 triệu đồng đối với ông Sơn.

D.THƯƠNG