Khởi tố, bắt tạm giam 10 thanh niên gây ra vụ hỗn chiến ở huyện Di Linh

(LĐ online) - Hàng chục thanh niên tham gia vụ đánh nhau gây thương tích cho nhiều người vừa bị Công an huyện Di Linh khởi tố, bắt tạm giam.

Các đối tượng tại Công an huyện Di Linh

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Di Linh biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 10 bị can tham gia đánh nhau gây thương tích tại xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh.

Theo điều tra của công an, đầu tháng 5/2022, Nguyễn Trần Đức Thắng (22 tuổi) cùng nhóm bạn Võ Văn Dũng (23 tuổi), Phạm Trần Cao Sang (19 tuổi), Lê Xuân Đức (29 tuổi), cùng ngụ xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh ngồi chơi tại quán bida trên địa bàn xã thì Lại Văn Nghĩa (38 tuổi) đi ngang rồi dừng lại chửi bới nhóm của Thắng.

Bực tức, Thắng dùng 1 viên đá ném Nghĩa rồi cả nhóm cùng xông vào đánh Nghĩa. Lúc này, Lại Văn Ngọc (33 tuổi), Trần Văn Khải (35 tuổi), Trần Hữu Tiến (35 tuổi) thấy Nghĩa bị đánh nên cầm cây gậy bida chạy từ trong quán ra đánh nhóm của Thắng.

Bị Ngọc dùng gậy bida đánh vào đầu, Thắng chạy vào nhà bếp của quán lấy dao chém Nghĩa, Ngọc. Chưa dừng lại, Thắng gọi thêm Tâm và An đến để tìm đến nhà Nghĩa tại Thôn 14, xã Đinh Trang Hòa để đánh nhau.

Hậu quả, Nghĩa, Ngọc, Thắng, An bị thương tích phải đi điều trị, sau đó chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Sau khi trưng cầu giám định và triệu tập hai nhóm thanh niên tham gia đánh nhau, Công an huyện Di Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can để xử lý.

TIẾN DŨNG