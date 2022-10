Lâm Hà: Bắt khẩn cấp 3 thanh niên để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản

(LĐ online) - Sáng 10/10, Công an huyện Lâm Hà cho biết đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 thanh niên để điều tra, làm rõ vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

3 thanh niên bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an Lâm Hà

Các đối tượng bị bắt giữ, gồm: Ka Să Ha Gim (19 tuổi), Ka Să Ja Gin (17 tuổi), Ka Să Nam Dương (18 tuổi). Ngoài ra, còn có Să Ha Mi Khiếp mới 14 tuổi, được cho gia đình bảo lãnh, giám sát, có mặt theo lệnh triệu tập của Cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, tối 8/10, Công an huyện Lâm Hà tiếp nhận tin báo từ người dân trình báo về việc, ông L.Q.C. (ngụ xã Nam Hà) điều khiển xe ô tô lưu thông từ thị trấn Đinh Văn đi xã Nam Hà bị cướp tài sản trên đường vào khoảng 19h35 cùng ngày.

Theo trình báo, vào thời gian trên khi điều khiển xe ô tô đến đoạn đường nhựa đang thi công tại xã Nam Hà thì bất ngờ ông C. bị 4 thanh niên đi trên 2 xe mô tô chặn xe lại. Hai người cầm dao và rựa phát đi đến gần xe của ông C. giơ lên doạ chém, đe doạ “Cho xin ít tiền”. Do sợ nhóm thanh niên gây thương tích cho mình và làm hư hỏng xe nên ông C. đã đưa cho 2 đối tượng 100.000 đồng thì nhóm này mới cho xe đi. Sau đó, ông L.Q.C. đã đến Công an xã Nam Hà trình báo.

Xác định có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây lo sợ cho người dân, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà sau khi tiếp nhận thông tin đã giao cho Đội Điều tra tổng hợp phối hợp Công an xã Nam Hà khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Đến 3h sáng 9/10, Cơ quan điều tra Công an Lâm Hà đã xác định được nhóm thanh niên nêu trên. Tại Cơ quan điều tra, các nghi phạm đã thừa nhận thực hiện hành vi dùng dao và dao rựa phát đe dọa, uy hiếp tình thần của ông L.Q.C. để cưỡng đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được Công an huyện Lâm Hà tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo pháp luật.

C.PHONG