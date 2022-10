Kiên quyết điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm

Như chúng ta đã biết, hiện nay, vấn đề tai nạn giao thông diễn ra hàng ngày, hàng giờ và để lại cho xã hội những hậu quả nặng nề về cả con người lẫn tài sản. Tai nạn giao thông xảy ra xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, tuy nhiên, theo thống kê của các cơ quan chức năng thì chủ yếu là từ ý thức chấp hành các quy định về tham gia giao thông đường bộ của người tham gia giao thông. Pháp luật đã quy định hành vi vi phạm khi tham gia giao thông gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lực lượng CSGT tuần tra trên đèo Bảo Lộc

Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thực hiện công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm, các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, các cơ quan tố tụng đã điều tra, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Nhiều vụ án được đưa ra xét xử đảm bảo nghiêm minh theo quy định, không có trường hợp nào bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; hình phạt đối với tội phạm về trật tự, an toàn giao thông có tính răn đe cao. Theo thống kê, từ tháng 9/2012 đến giữa năm 2022, đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 578 vụ tai nạn giao thông (TNGT) với 578 bị can, ra quyết định không khởi tố 607 vụ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, lực lượng công an rà soát bổ sung và triển khai thực hiện hiệu quả các phương án phòng, chống đua xe trái phép; chủ động nắm tình hình, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng tụ tập chạy xe lạng lách, tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng; thành lập các Tổ công tác phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) vào ban đêm tại các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự. Đã khởi tố 1 vụ, 13 đối tượng điều khiển xe mô tô gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Tra cứu, xác minh 19.843 lượt phương tiện phục vụ công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm, truy tìm phương tiện gây tai nạn bỏ chạy, phục vụ công tác đấu tranh chuyên án. Cụ thể, từ tháng 9/2012 đến tháng 6/2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý 104 vụ tụ tập, lạng lách, gây mất trật tự công cộng, 1.630 đối tượng, tạm giữ 1.038 xe mô tô; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 2 vụ đua xe trái phép, 48 đối tượng, đã tiến hành khởi tố 1 vụ, 13 đối tượng.

Đặc biệt, thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng CSGT đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ ma tuý, hàng trăm vụ vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, phối hợp bắt giữ nhiều đối tượng truy nã… Cụ thể, theo thống kê thì từ tháng 9/2012 đến tháng 6/2022, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 79 vụ vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 99 đối tượng, thu giữ 40,1 gam ma tuý, 11,452 gam heroin, 32 gói ma túy, 2 kg ma túy đá, 1 gói ma túy tổng hợp, 4 gói cần sa, 2 gói heroin, 481 viên thuốc lắc, 338 viên hồng phiến, 2 ngọn bồ đà tươi kích thước 2,5 - 3cm, 12 kg cần sa tươi, 300 gam tinh thể rắn màu trắng nghi là ma tuý, 4 bộ sử dụng ma túy đá, 2 súng bắn bi, 2 súng tự chế, 8 viên đạn, 6 dao, 3 mã tấu, 1 lưỡi lê, 1 gậy sắt, 1 bình xịt hơi cay, tạm giữ 4 xe mô tô; 68 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 75 đối tượng, thu giữ 3 ô tô, 76 xe mô tô, 2 khẩu súng tự chế, 5 mũi tên bắn chó, 27 viên bi, 80 kg thép, 496 kg katit và một số tài sản khác; 102 vụ vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ và pháo, bắt giữ 111 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí thô sơ, súng, đạn tự chế, pháo các loại; 90 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ hơn 237 m­3 gỗ, 15 cây gỗ quý, 600 kg lõi gỗ thông, 8 ô tô, 5 mô tô; 5 vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép; phối hợp bắt giữ 7 đối tượng truy nã, 23 đối tượng cướp giật, 4 đối tượng giết người, 18 đối tượng trộm cắp, 7 đối tượng lừa đảo, 9 đối tượng đánh bạc...

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng đã phát hiện 200 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, 44 đăng ký xe giả, 2 giấy chứng nhận kiểm định giả, 24 xe mô tô bị đục lại số máy, số khung, xe không rõ nguồn gốc. Phát hiện thu giữ tiêu hủy 166 mũ bảo hiểm xe mô tô không đảm bảo chất lượng...

NGUYÊN THI