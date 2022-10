Lâm Hà nỗ lực đẩy lùi tệ nạn ma túy

Với vai trò là lực lượng chủ lực, thời gian qua, Công an huyện Lâm Hà đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Nhiều thanh niên bị lực lượng Công an huyện Lâm Hà bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn

Để ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, Công an huyện Lâm Hà đã liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường kiểm tra, quản lý các loại hình kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), ngăn chặn, không để tội phạm lợi dụng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn đặc biệt coi trọng và thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, kịp thời nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những thay đổi trong phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy.

Theo đánh giá của Công an huyện Lâm Hà, mặc dù công tác đấu tranh với tội phạm ma túy ở địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, chiến sĩ trên lĩnh vực này đã không nề hà gian khổ, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Đơn cử, tối 21/2/2022, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an thị trấn Đinh Văn tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Win, phát hiện bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, lực lượng công an thu giữ tại phòng VIP 5 1 túi nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 túi nilon bên trong có 6 viên nén màu xanh và một số vật dụng, tang vật khác. Tiến hành test nhanh, lực lượng công an xác định 18/18 đối tượng có mặt tại phòng này đều dương tính với chất ma túy. Các đối tượng này có tuổi từ 20 đến 42 tuổi, chủ yếu cư trú trên địa bàn huyện Lâm Hà. Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành lập biên bản bắt quả tang người phạm tội, biên bản khám nghiệm hiện trường, niêm phong thu giữ toàn bộ tang vật.

Hiện nay, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp, liều lĩnh nên công tác phát hiện và tổ chức các biện pháp đấu tranh gặp nhiều khó khăn, thử thách. Với tinh thần trách nhiệm, kiên quyết, cán bộ, chiến sĩ đã xóa sổ các điểm nóng về tệ nạn xã hội liên quan ma túy, kịp thời “chặt đứt” nhiều đường dây liên huyện, tỉnh mang ma túy từ các địa phương khác về Lâm Hà tiêu thụ. Bên cạnh đấu tranh với loại tội phạm ma túy, Công an huyện Lâm Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng, chống ma túy với phương châm “phòng ngừa là chính”.

Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy đến các hộ gia đình, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, địa bàn dân cư; vận động thanh, thiếu niên không sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê số người nghiện ma túy trên địa bàn; quản lý chặt chẽ người sử dụng ma túy tại cơ sở; thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đưa những người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện. Bên cạnh đó, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức đấu tranh quyết liệt triệt phá các tụ điểm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, kiên quyết không để hình thành các đường dây buôn bán, vận chuyển các chất ma túy trên địa bàn.

THÂN THU HIỀN