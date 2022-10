Rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Từ ngày 18 - 20/10, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai rà soát, đánh giá hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an tỉnh kiểm tra mô hình Tổ công tác thăm gặp vận động, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi sớm tái hòa nhập cộng đồng của Công an huyện Đạ Tẻh

Đoàn công tác Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả công tác xây dựng các mô hình gồm: Tổ công tác thăm gặp vận động, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi sớm tái hòa nhập cộng đồng của Công an huyện Đạ Tẻh; Camera an ninh tự quản của Công an huyện Đạ Huoai; Khu dân cư tham gia phòng chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng của Công an huyện Bảo Lâm; Họ đạo bình yên – gia đình hòa thuận của Công an TP Bảo Lộc; Giáo dân Thôn 4, xã Tân Châu với công tác bảo đảm an ninh trật tự của Công an huyện Di Linh.

Mục đích đánh giá toàn diện tình hình, kết quả triển khai, thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình; những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

AN NHIÊN