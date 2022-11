Bắt đối tượng trốn truy nã 16 năm

(LĐ online) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã suốt 16 năm qua là Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú huyện Đan Phượng, TP Hà Nội), đồng thời di lý về Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra.

Các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Văn Hùng tại Hà Nội. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo hồ sơ vụ án, tối 16/2/2006, do có mâu thuẫn với một số thanh niên ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, nhóm của Nguyễn Văn Hùng đã dùng hung khí đánh anh P.V.G. đa thương ở vùng ngực, lưng, tràn dịch màng phổi, gãy hở đầu xương chày trái, tỷ lệ thương tật tại thời điểm giám định là 36%. Công an huyện Lâm Hà và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan, riêng Nguyễn Văn Hùng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 19/10/2006, đối tượng này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định truy nã. Ngày 28/5/2007, Toà án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 4 bị cáo có liên quan tới vụ án từ 5 - 6 năm tù. Với quyết tâm truy tìm bằng được Nguyễn Văn Hùng, hồ sơ về đối tượng một lần nữa được Công an tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm, nhất là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Festival Hoa Đà Lạt, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Lần theo lai lịch của Nguyễn Văn Hùng, các trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Tùng đang sinh sống tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội chính là Nguyễn Văn Hùng, người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng truy nã suốt 16 năm qua. Được sự hỗ trợ của Công an địa phương, các trinh sát Công an tỉnh Lâm Đồng đã về huyện Đan Phượng thực hiện lệnh bắt Nguyễn Văn Hùng.

Biết không thể che giấu hành vi, Hùng đã thừa nhận, 16 năm qua đã sống trong "vỏ bọc" của người anh trai là Nguyễn Văn Tùng.

C.THÀNH