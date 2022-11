Di Linh: Tạm đình chỉ hoạt động 4 cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện PCCC

(LĐ online) - Ngày 28/11, Công an huyện Di Linh đã ra quyết định tạm đình chỉ 4 cơ sở đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn do không đảm bảo hồ sơ, thủ tục và thực tế không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH).

Theo đó, Công an huyện Di Linh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động 4 cơ sở kinh doanh gồm: Chi nhánh công ty TNHH Cao Phong tại Đà Lạt - Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn; Xưởng gia công thuộc Công ty TNHH Tơ tằm Nam Phong; Cửa hàng Điện máy Minh Sang; Kho hàng thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động.

Các cơ sở kinh doanh đã vi phạm “đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC”.

Ngoài ra, Công an huyện cũng đang làm hồ sơ đề xuất UBND huyện Di Linh trình Chủ tịch UBND tỉnh để xử lý vi phạm hành chính 2 cơ sở: Chi nhánh công ty TNHH Cao Phong tại Đà Lạt - Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn và Kho hàng thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di động.

Bên cạnh đó, Công an các xã, thị trấn đã kiểm tra tổng số 622 cơ sở, xử lý vi phạm 2 cơ sở.

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch về tổng kiểm tra, rà soát công tác PCCC-CNCH trên địa bàn huyện để xử lý những cơ sở kinh doanh vi phạm.

HOÀNG YÊN