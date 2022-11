Cát Tiên: Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

(LĐ online) - Từ ngày 1/11 - 31/12/2022, Công an huyện Cát Tiên sẽ tăng cường tuần tra xử lý theo chuyên đề.

Công an huyện Cát Tiên tăng cường kiểm tra, đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn

Theo đó, để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, Công an huyện Cát Tiên sẽ tăng cường kiểm tra các chuyên đề gồm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vi phạm tốc độ trên đường bộ; vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ; phương tiện thủy chở quá vạch mớm nước an toàn, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, bến thủy nội địa không phép để kiềm chế các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện sẽ tăng cường thực hiện đo và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại các xã, thị trấn. Tổ chức ký cam kết không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia. Đối với các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Về chuyên đề xử lý vi phạm về tốc độ, đơn vị tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Cát Tiên, thị trấn Phước Cát, điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông, chấn chỉnh nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm luật về trật tự an toàn giao thông.

Riêng về chuyên đề xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng hóa quá tải, quá khổ, Công an huyện Cát Tiên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải hàng hóa khi tham gia giao thông: Cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe trở về theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện tham gia giao thông theo quy định. Đối với các xe chở hàng hóa quá trọng tải, quá khổ phải bắt buộc hạ tải mới cho phương tiện tiếp tục lưu hành và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với chuyên đề xử lý các phương tiện xe mô tô, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các xe mô tô vi phạm về tự ý thay đổi kết cấu và cải tạo phương tiện, không có các loại giấy tờ, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu của đèn tín hiệu, không đi đúng phần đường, làn đường quy định; thanh thiếu niên, học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô trên 50cm3. Các trường hợp học sinh vi phạm sẽ gửi thông báo về các trường để xử lý.

Ngoài ra, đối với chuyên đề xử lý vi phạm đường thủy, Công an huyện Cát Tiên sẽ tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm trên sông Đồng Nai như phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, phương tiện không có chứng nhận đăng ký, chứng nhận kinh doanh an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường, không trang bị dụng cụ cứu sinh, danh sách thuyền viên, chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa… Xử lý các phương tiện dân sinh tự phát, các loại phương tiện chở khách (đò ngang qua sông), các thuyền đò trong các khu vực lòng hồ Đắc Lô, hồ Phước Trung. Đối với các đò ngang qua sông, các thuyền bè không đảm bảo điều kiện thì kiên quyết đình chỉ, không hoạt động giao cho chính quyền địa phương quản lý.

HOÀNG SA