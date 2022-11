Đam Rông: Đẩy mạnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

(LĐ online) - Theo thông tin từ UBND huyện Đam Rông, hiện địa phương này đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Theo đó, UBND huyện Đam Rông đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời nêu rõ việc các cơ quan, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, không để xảy ra tình trạng mất, thất lạc, cháy nổ hoặc sử dụng trái quy định làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an huyện Đam Rông cũng đã tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động dự báo và triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; không để bị động trong mọi tình huống, chủ động đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động gây án, gây rối ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, 8/8 xã thuộc huyện cũng mở đợt cao điểm vận động Nhân dân tự giác giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại địa phương.

