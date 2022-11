Tạm giữ tài xế và phương tiện gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong

(LĐ online) - Sau thời vào cuộc xác minh, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đạ Huoai đã xác định được phương tiện và tài xế liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 thanh niên tử vong trên đèo Bảo Lộc vào tối 5/11 vừa qua.

Xe tải liên quan đến vụ tai nạn đang bị tạm giữ

Sáng 9/11, nguồn tin riêng của Báo Lâm Đồng cho biết, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đạ Huoai đã xác định được chiếc xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến 2 người tử vong tại chỗ. Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ chiếc xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn; đồng thời, triệu tập tài xế điều khiển xe ô tô này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn nghiệm trọng này là xe tải, loại 1,4 tấn mang BKS: 51D.38222 chở hàng tuyến TP Hồ Chí Minh - Đức Trọng.

Khuya ngày 5/11, sau khi tiếp nhận tin báo vụ tai nạn giao thông, Công an huyện Đạ Huoai đã khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra; đồng thời, phối hợp với với các lực lượng nghiệp vụ Công an Lâm Đồng và công an các địa phương trong tỉnh tiến hành rà soát toàn bộ phương tiện lưu thông trên đèo Bảo Lộc vào khung giờ nói trên.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định tài xế điều khiển xe tải liên quan đến vụ tai nạn là nam giới 45 tuổi, ngụ tại tỉnh Bình Dương. Hiện, danh tính tài xế vẫn chưa được tiết lộ. Phương tiện và tài xế, được cơ quan điều tra phát hiện và tạm giữ khi đang có mặt tại huyện Di Linh.

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám nghiệm phương tiện để ghi nhận, cũng cố các chứng cứ liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đạ Huoai đang tiến hành giám định các mẫu vật liên quan phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 5/11 tại Km 98+600 trên đèo Bảo Lộc đã khiến 2 nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Thời điểm này chiếc xe ô tô gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

HẢI ĐƯỜNG