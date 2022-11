Vi phạm lâm luật giảm

Trong tháng 10, trên địa bàn tỉnh phát hiện 22 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 16 vụ (tương đương 42%); diện tích thiệt hại do phá rừng 0,31 ha, giảm 3,3 ha (tương đương 91%); khối lượng lâm sản thiệt hại 98,8 m3, giảm 147,3 m3 (tương đương 60%). Lũy kế 10 tháng, phát hiện 235 vụ vi phạm (đã xác định được đối tượng 168 vụ, chiếm 71,5%), giảm 180 vụ (tương đương 43%); diện tích thiệt hại do phá rừng 29,87 ha, giảm 1,51 (tương đương 5%); lâm sản thiệt hại 1.272 m3, giảm 420 m3 (tương đương 25%) so với cùng kỳ. Tổng số vụ đã xử lý 196 vụ (xử lý hành chính 175 vụ, xử lý hình sự 21 vụ); tịch thu 374 m3 gỗ tròn/xẻ các loại, thu nộp ngân sách hơn 2,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngành chức năng và các địa phương thực hiện tháo dỡ được 97 ha nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp, đạt 82,1% kế hoạch; tập trung quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng trồng, giao khoán bảo vệ rừng cho 16.738 hộ dân và 41 tổ chức với diện tích 455.086 ha; đến nay, đã trồng khoảng 6,2 triệu cây xanh, đạt 94,9% kế hoạch năm 2022.

Trong tháng, ngành chức năng tiếp tục tập trung công tác quản lý, bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Lũy kế 10 tháng, toàn tỉnh xảy ra 41 vụ cháy với diện tích 35,7 ha; các vụ cháy đã được phát hiện và xử lý kịp thời, không gây thiệt hại tài nguyên rừng.

PHẠM LÊ