Công an Đà Lạt làm việc với tài xế taxi chửi bới, ném đồ du khách

(LĐ online) - Sáng 24/12, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Đà Lạt thông tin đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự, mời tài xế Phạm Văn Công (31 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, TP Đà Lạt) lên làm rõ hành vi văng tục, chửi mắng, xúc phạm một nữ du khách trong lúc sử dụng dịch vụ taxi do tài xế này điều khiển.

Công an Đà Lạt tạm giữ chiếc xe taxi do tài xế Công điều khiển

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự cho hay, trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông khẩn trương xác minh danh tính người điều khiển xe taxi BKS 49A-334.36 vào hôm xảy ra sự việc.

Chiều 23/12, Đội đã xác định được người chửi mắng chị Đặng Thị Hoàng Yến (26 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) là anh Phạm Văn Công.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu tài xế Công đã thừa nhận hành vi sai trái, ứng xử không chuẩn mực của mình đối với nhóm nữ du khách. Ngoài anh Công, Công an TP Đà Lạt cũng đang mời một người khác, được xác định là bạn của Công lên làm việc. Công an cũng đã tạm giữ xe taxi do tài xế Phạm Văn Công điều khiển chở khách khi gây ra sự việc trên.

Trước mắt, Công an TP Đà Lạt đề nghị hãng taxi chấm dứt hợp đồng lao động với tài xế này. Nguyên nhân là những vi phạm của tài xế Phạm Văn Công đã làm ảnh hưởng rất lớn tới hình ảnh của người Đà Lạt, gây nên dư luận xấu cho ngành du lịch Đà Lạt.

Trước đó, tối 22/12, chị Đặng Thị Hoàng Yến cùng hai người khác là Đặng Thị Hoàng Lan và Đặng Thị Hoàng Anh gọi taxi di chuyển từ TP Đà Lạt xuống sân bay Liên Khương để về TP Hồ Chí Minh. Xe di chuyển được một đoạn thì xảy ra va chạm với một xe máy. Tài xế taxi yêu cầu người điều khiển xe máy phải bồi thường dẫn tới thời gian bị kéo dài.

Nhóm khách đề nghị được bắt xe taxi khác để tiếp tục lên đường nhưng tài xế taxi không đồng ý. Chị Yến thúc giục thì được phía người chạy taxi hứa sẽ chịu 1,5 triệu đồng, trong tổng số 3 triệu đồng tiền vé máy bay của 3 người. Tuy nhiên, sau đó phía xe taxi chỉ trả cho nhóm khách 1 triệu đồng, từ đó dẫn đến mâu thuẫn.

Tài xế taxi lái xe chở nhóm khách trở lại Đà Lạt, đồng thời chửi mắng tục tĩu, xúc phạm chị Đặng Thị Hoàng Yến và nhóm bạn.

CHÍNH THÀNH