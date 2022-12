Đam Rông: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý

(LĐ online) - Ngày 15/12, Công an huyện Đam Rông đã bắt quả tang đối tượng Vũ Trọng Dần (48 tuổi), trú tại thôn Phi Jút, xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 3 gram ma tuý loại heroin. Vũ Trọng Dần là đối tượng đã có 2 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Mua bán trái phép chất ma tuý. Hiện đối tượng đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Vũ Trọng Dần tại Cơ quan Công an

Cùng ngày, lực lượng Công an huyện Đam Rông bắt quả tang đối tượng Võ Nguyễn Phương Thảo (42 tuổi), trú tại thôn Tân Tiến, xã Đạ R’Sal, huyện Đam Rông đang có hành vi ghi số đề cho 2 người chơi đề trên địa bàn. Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 1,4 triệu đồng tiền mặt cùng các tang vật liên quan. Hiện lực lượng Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đam Rông đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

NGỌC NGÀ