Đất khai hoang, được cấp quyền sử dụng hay phải thuê?

Vợ chồng ông Trần Quốc Vĩ (Quảng Bình) là công chức, có 2 người con dưới 15 tuổi, đang đi học. Bố mẹ ông khai hoang 1.000 m2 đất trồng cây hằng năm (chưa được cấp Giấy chứng nhận). Bố mẹ ông Vĩ đều đã mất trước năm 2010. Gia đình ông Vĩ đang sử dụng phần đất này để trồng hoa màu.

Ông Vĩ làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên các cơ quan chuyên môn trả lời gia đình ông không thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp nên không được cấp giấy mà chỉ được thuê đất? Ông Vĩ hỏi, như vậy có đúng không?

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do câu hỏi của ông không nêu rõ thời điểm khai hoang nên không có cơ sở để trả lời cụ thể.

Pháp luật đất đai hiện nay có quy định việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, theo đó:

"4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do UBND cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê".

Việc giải quyết thủ tục hành chính cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nơi có đất, do đó Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết và liên hệ với UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

(Theo chinhphu.vn)