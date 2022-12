Đề xuất rút giấy phép kinh doanh các quán karaoke cố tình tái phạm

(LĐ online) - Mặc dù đã tạm đình chỉ hoạt động khá nhiều cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn TP Đà Lạt do không đảm bảo hồ sơ, các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, tuy nhiên trong thời gian gần đây, qua kiểm tra đột xuất, các lực lượng chức năng Công an TP Đà Lạt đã phát hiện vẫn còn cơ sở karaoke cố tình hoạt động, thậm chí vi phạm an ninh trật tự khi để khách sử dụng ma túy tại các khu vực bị đình chỉ kinh doanh.

Cụ thể, vào trung tuần tháng 11, qua kiểm tra đột xuất quán Karaoke Amigo, (số 44 đường Trần Khánh Dư) các lực lượng chức năng Công an TP Đà Lạt phát hiện dưới tầng hầm, khu vực không được hoạt động từ ngày 14/10 do không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, có 16 đối tượng gồm 13 nam và 3 nữ, đang có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy, test nhanh các đối tượng cho kết quả dương tính với chất ma túy tất cả 16 người.

Trước đó, vào đầu tháng 11, tại phòng VIP 6 ở một quán karaoke thuộc khu quy hoạch Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Công an TP Đà Lạt cũng đã phát hiện 10 nam và 6 nữ sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng hát. Cơ sở karaoke này đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 20/10 do không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Đối với các cơ sở này, Công an TP Đà Lạt đã củng cố hồ sơ, khởi tố các đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi giấy phép về an ninh trật tự; đồng thời, đề nghị Phòng Tài chính và UBND TP Đà Lạt tiến hành rút giấy phép kinh doanh đối với các hành vi vi phạm.

