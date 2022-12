Lạc Dương: Bắt 3 thanh thiếu niên trộm cắp, cướp giật tài sản

(LĐ online) - Ngày 6/12, Công an huyện Lạc Dương cho biết đang tạm giữ hình sự 3 thanh, thiếu niên để điều tra, làm rõ tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Đối tượng Minh Quốc. Ảnh: Công an Lạc Dương

Thông tin ban đầu, ngày 4/12, tại một tiệm tạp hoá Tổ dân phố Đăng Lèn do bà B.T.P. làm chủ có 2 đối tượng đi xe máy tới để hỏi mua card điện thoại.

Khi 1 đối tượng đi vào tạp hóa để hỏi mua 6 card điện thoại mệnh giá 100.000 ngàn đồng thì đối tượng còn lại ngồi trên xe máy nổ sẵn để chờ.

Thời điểm chủ tạp hóa đưa số card trên cho đối tượng thì đối tượng cầm card bỏ chạy ra ngoài và leo lên xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn trước cửa quán rồi bỏ chạy về hướng Đà Lạt.

Sau khi tiếp nhận được thông tin, xét thấy tính chất manh động của đối tượng, Công an thị trấn Lạc Dương đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lạc Dương chỉ đạo; đồng thời đã huy động lực lượng truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp, hỗ trợ của các lực lượng nghiệp vụ, Công an một số phường thuộc TP Đà Lạt, tới

9h ngày 5/12, Công an thị trấn Lạc Dương đã xác định được Đ. B. T. L. ( 15 tuổi) và N.V.H.T. (15 tuổi), cả hai cùng ngụ Phường 4, TP Đà Lạt và mời về trụ sở làm việc.

Khai báo với công an, cả 2 đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm tội. Công an thị trấn Lạc Dương đã củng cố hồ sơ và bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng 2 thiếu niên và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 1/12, Công an thị trấn Lạc Dương cũng đã bắt được

Đặng Minh Quốc (tên thường gọi là Rốc, 28 tuổi, ngụ Phường 7, TP Đà Lạt) là đối tượng gây ra 1 vụ trộm cắp xe máy tại thị trấn Lạc Dương và 1 vụ tại Đà Lạt.

Theo Công an thị trấn Lạc Dương, Quốc là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên lợi dụng sơ hở của các nghệ nhân nuôi chim chào mào để trộm chim chào mào trên các địa bàn Đà Lạt, Lạc Dương.

Hiện ,Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng trên để điều tra, làm rõ.

CHÍNH THÀNH