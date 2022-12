Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm

(LĐ online) - Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam xã Tân Thành, huyện Đức Trọng đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Mặt trận, các đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã Tân Thành

Từ năm 2019 đến nay, thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thành đã được công nhận là Khu dân cư kiểu mẫu. Để duy trì được thành tích trên, theo bà Dương Thị Tuyết - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn cho biết: “Thôn Tân Nghĩa hiện có 216 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, thông qua các buổi họp, sinh hoạt chi hội đoàn thể, tiếp xúc cử tri... đều được tuyên truyền lồng ghép Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nhất là Luật Phòng chống tội phạm, Luật Phòng chống ma túy, Luật An toàn giao thông, Luật Gia đình, Luật Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới... 100% hộ trong thôn đăng ký không vi phạm pháp luật, nhất là trật tự an toàn giao thông, thường xuyên nhắc nhở các cháu trên địa bàn tránh tụ tập đông người, chưa đến tuổi theo quy định thì không được đi xe máy, nếu đến tuổi thì đi xe máy 50 phân khối... Mặt khác, thường xuyên củng cố lực lượng dân quân tại chỗ, tổ tuần tra nghĩa vụ cũng thường xuyên phối hợp tuần tra trên địa bàn...”.

Theo Ủy ban MTTQVN xã Tân Thành, trong năm MTTQ xã thường xuyên phối hợp với Ban Công an xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trang fanpage Facebook của mặt trận, công an và các buổi họp dân về công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Trong quá trình triển khai thực hiện, Mặt trận từ xã đến thôn đã phát huy được vai trò các vị các chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, người cao tuổi, người có uy tín trong Nhân dân để tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đặc biệt, chú ý đến đối tượng là thanh thiếu niên.

MTTQVN xã đến Ban Công tác Mặt trận thôn đã tích cực phát huy vai trò chủ động của mình trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành, các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả, lồng ghép trong các phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng về nội dung đã có sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, qua đó tạo được những chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tư tưởng trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm xảy ra trên địa bàn.

Cùng đó, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn toàn dân tộc, đồng thời thường xuyên thông báo về tình hình hoạt động và hậu quả của các loại tội phạm để các tầng lớp Nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình ký cam kết gia đình không có tội phạm. Qua công tác tuyên truyền vận động, ý thức về tham gia phòng, chống tội phạm của Nhân dân được nâng lên; quần chúng đã cung cấp nhiều thông tin trực tiếp hoặc qua đường dây nóng tố giác tội phạm để công an kịp thời trấn áp, xử lý. Trong năm, Mặt trận từ xã đến thôn đã cung cấp các nguồn tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và xử lý làm rõ các vụ việc như san lấp mặt bằng trái phép, tai nạn giao thông, tụ tập đánh bài... Đồng thời, làm tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng ở cộng đồng dân cư và gia đình. Mặt trận từ xã đến thôn đã tham gia hòa giải mâu thuẫn 9 vụ, chủ yếu là tranh chấp đất đai, phối hợp với các đoàn thể thành viên cảm hóa, giáo dục 4 đối tượng vi phạm pháp luật.

Mặt khác, phối hợp với Ban Công an kịp thời nắm bắt và thông báo tình hình tội phạm tại các địa bàn khu dân cư nhằm đề ra giải pháp đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả. Phối hợp củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, Tổ an ninh Nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích ở địa bàn dân cư, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đến nay, toàn xã đã lắp 27 Camera an ninh trên toàn xã, duy trì 2 tổ tuần tra tự quản, 6 tổ hòa giải ở khu dân cư và 6 tổ kẻng, 5 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên ở khu dân cư thường xuyên có những hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình, giúp họ xoá bỏ mặc cảm và sớm hoà nhập với cộng đồng.

Phối hợp triển khai sâu rộng và đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”, trong đó tập trung phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và duy trì sinh hoạt, hoạt động các câu lạc bộ gia đình văn hóa, câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng chống tội phạm, công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông và các phong trào khác của các đoàn thể, góp phần vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia phòng, chống tội phạm của CBCC, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân, thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong việc vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ đã góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, từ đó tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ổn định và giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa cũng tăng cao - năm 2022 đạt 96%, 6/6 thôn giữ vững thôn văn hóa, xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm đáng kể, cuối năm 2022 giảm còn 0,86 %.

NHẬT MINH