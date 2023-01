Đức Trọng xét xử lưu động vụ án tàng trữ trái phép pháo hoa

(LĐ online) - Ngày 4/1, Toà án Nhân dân huyện Đức Trọng đã mở phiên toà xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Lữ Minh Tuấn, phạm tội “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định tại khoản 1, Điều 191 Bộ Luật hình sự.

Quang cảnh phiên tòa

Nội dung cáo trạng nêu rõ: Thông qua mạng xã hội Facebook, Lữ Minh Tuấn, sinh năm 1995, thường trú tại đường Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, thấy có một tài khoản rao bán pháo hoa nên đã đặt mua 5 hộp với giá 1,1 triệu đồng/hộp để chơi tết. Đến sáng ngày 5/12/2022, Tuấn nhận điện thoại của người giao hàng đến khu vực núi bà Tiên để nhận hàng. Tại đây, Tuấn giao 5,5 triệu đồng và nhận 5 hộp giấy hình chữ nhật bỏ lên xe mô tô chở về nhà. Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, Tuấn đến trước số nhà 148 Phan Chu Trinh, thị trấn Liên Nghĩa thì bị Công an thị trấn Liên Nghĩa bắt quả tang, thu giữ trên xe Tuấn 5 hộp pháo hoa loại 49 viên, khối lượng 8,5 kg.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét thấy hành vi của Lữ Minh Tuấn phạm tội “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định tại khoản 1, Điều 191 Bộ Luật hình sự, xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Toà tuyên phạt bị can Lữ Minh Tuấn 9 tháng tù giam.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ đối với tài khoản facebook đã bán pháo cho bị can Lữ Minh Tuấn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa được tổ chức nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; răn đe, đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng hàng cấm, nhất là pháo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

N.MINH