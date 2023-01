(LĐ online) - Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Cục xuất bản, in và phát hành Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông báo đường dây nóng ngăn chặn sách lậu, sách giả, vi phạm bản quyền.

Theo đó, Cục xuất bản, in và phát hành đã thành lập đường dây nóng 24/7: 0329.610717 để tiếp nhận các thông tin từ bạn đọc phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản, in và phát hành.

Hiện nay, lợi dụng mạng xã hội, nhất là các mạng xã hội xuyên quốc gia, các trang Web có tên miền ở nước ngoài, không ít đối tượng chào bán sách lậu, sách giả, sách tăng giá so với giá bìa, thậm chí là sách có nội dung sai trái, độc hại, vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 2061/QĐ-BTTTT về Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống in lậu do Cục xuất bản, in và phát hành chủ trì quý IV năm 2022 và năm 2023, để triển khai quyết liệt công tác phòng, chống in lậu trong thời gian tới.

Trong các giải pháp quyết liệt đó có cho phép thành lập một đường dây nóng để nhận các thông tin từ bạn đọc phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản, in và phát hành.

Cục xuất bản, in và phát hành đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thông báo số điện thoại Hotline 24/7: 032 961 0717 đến các cơ sở in, cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân kịp thời, phản ánh nhanh chóng đến cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng về vấn nạn sách lậu, vi phạm bản quyền.

Trên cơ sở tiếp nhận thông tin phản ảnh, Cục xuất bản, in và phát hành sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, công bố công khai sai phạm (nếu có) và xây dựng công bố bảng xếp hạng các đơn vị chấp hành tốt, các đơn vị chưa chấp hành vi phạm cũng như các số liệu, chỉ số liên quan, để hỗ trợ công tác quản lý, đấu tranh, xử lý vi phạm.

DIỄM THƯƠNG