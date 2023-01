Đam Rông: Đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm dịp tết

(LĐ online) - Trong dịp Tết Dương lịch và chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Đam Rông đã tăng cường lực lượng, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm để Nhân dân đón tết an toàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhàn thực nghiệm lại việc phá khoá

Theo đó, vào sáng 29/12, sau khi nhận tin báo của người dân về việc có kẻ gian phá khoá, đột nhập vào nhà trộm cắp điện thoại, đồng hồ và một số tài sản có giá trị khác, lực lượng điều tra Công an huyện Đam Rông và Công an xã Đạ R’Sal đã khẩn trương tập trung lực lượng xác minh làm rõ thông tin.

Chỉ chưa đầy 6 giờ đồng hồ sau, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nhàn (22 tuổi, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên khi đang lẩn trốn ở nhà trọ tại thôn Tân Tiến, xã Đạ R’Sal, huyện Đam Rông.

Sau khi bắt giữ đối tượng, ngoài việc làm rõ hành vi trộm cắp tài sản nêu trên, Công an huyện Đam Rông còn đấu tranh làm rõ, xác định Nguyễn Văn Nhàn còn là đối tượng gây ra 2 vụ đột nhập trộm cắp tài sản trước đó, gồm 1 vụ trộm cắp 70 triệu đồng tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai vào tháng 9/2022 và vụ trộm cắp 2,8 triệu đồng vào tháng 11/2022 tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Công an huyện Đam Rông đã tạm giữ đối tượng và đang phối hợp với Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ các hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng.

Tiếp đó, vào tối 30/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Đam Rông bắt quả tang đối tượng Trần Văn Hinh (34 tuổi, hộ khẩu tại xã Ea Na, huyện KRông Ana, tỉnh Đắk Lắk, hiện đang thuê trọ tại thôn Phi Có, xã Đạ R’Sal, huyện Đam Rông) có hành vi tàng trữ trái phép 13 gói ma tuý đá. Kiểm tra phòng trọ của Hinh, lực lượng công an thu giữ ma tuý và nhiều dụng cụ liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép ma tuý đá như nỏ, khò.

Ngoài việc làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, Công an huyện đã đấu tranh làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý của Trần Văn Hinh. Hiện, Công an huyện Đam Rông đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra.

Việc liên tiếp ra quân trấn áp, xử lý nghiêm các vụ trộm cắp, ma tuý góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện, giúp bà con Nhân dân trên địa bàn huyện yên tâm vui xuân, đón tết.

NGỌC NGÀ