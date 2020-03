WHO khuyến cáo người trẻ tuổi nên thận trọng với Covid-19

Dù người cao tuổi là đối tượng dễ bị virus SARS-CoV-2 tấn công nhất nhưng chủng virus gây chết người này cũng không bỏ qua những người trẻ tuổi hơn.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Trong cuộc họp báo về tình hình dịch Covid-19 diễn ra hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, ngày 19-3 đánh dấu ngày đầu tiên TP Vũ Hán (Trung Quốc) không ghi nhận thêm ca nhiễm mới kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Ông Ghebreyesus đánh giá, Vũ Hán đem đến cho các khu vực khác trên thế giới hy vọng rằng ngay cả tình hình nghiêm trọng nhất cũng có thể được xoay chuyển.

Tổng Giám đốc WHO khẳng định, kinh nghiệm của các thành phố và quốc gia đẩy lùi được dịch bệnh mang tới hy vọng và sự khích lệ cho phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, tất cả các quốc gia vẫn cần phải thận trọng vì tình hình có thể đảo ngược.

Mỗi ngày, thế giới lại hiểu hơn về virus SARS-CoV-2 và bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng virus mới này gây ra. Dù người cao tuổi là đối tượng dễ bị virus SARS-CoV-2 tấn công nhất nhưng chủng virus này cũng không bỏ qua những người trẻ tuổi hơn. Dữ liệu của nhiều quốc gia cho thấy, trong những người bệnh cần nhập viện, những người dưới 50 tuổi đang chiếm tỷ lệ đáng chú ý. Do đó, Tổng Giám đốc WHO đã gửi tới người trẻ tuổi thông điệp, virus SARS-CoV-2 có thể khiến đối tượng này nhập viện nhiều tuần và thậm chí là tử vong.

Trong thời điểm khó khăn này, Tổng Giám đốc WHO cho rằng, điều quan trọng là mỗi cá nhân tiếp tục chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất của mình. “Việc này không chỉ có lợi trong dài hạn mà còn giúp bạn chống lại Covid-19 nếu bạn mắc bệnh”, ông Ghebreyesus nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc WHO đưa ra lời khuyên cho mọi người: đầu tiên, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và bổ dưỡng để hệ miễn dịch hoạt động tốt; thứ hai, hạn chế uống rượu và tránh đồ uống có đường; thứ ba, không hút thuốc; thứ tư, tập thể dục. WHO khuyến cáo người lớn nên duy trì 30 phút hoạt động thể chất mỗi ngày và trẻ em nên dành một giờ/ngày. Thứ năm, chăm sóc sức khỏe tinh thần. WHO cho rằng, tâm lý căng thẳng, bối rối và sợ hãi trong thời gian xảy ra một cuộc khủng hoảng là bình thường. Và trong trường hợp này, bạn nên trò chuyện với những người quen biết và niềm hy vọng cũng có thể giúp bạn vượt qua khó khăn.

WHO khuyến cáo không nên đọc hoặc xem quá nhiều thông tin nếu tin tức làm bạn lo lắng. Thay vào đó, bạn hãy tiếp cận thông tin từ các nguồn đáng tin cậy 1-2 lần/ngày.

(Theo nhandan.com.vn)